"Sınırı aşan eleştirilere karşı hukuki işlem başlatıldı"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına ilişkin, şahsına yönelik yapılan haksız ve kabul görmeyecek sınırı aşan eleştirilere karşı gerekli hukuki işlemin başlatıldığı bildirildi.
TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, milli mücadelenin tarihsel gelişimine ışık tutulduğu belirtildi.
Mesajın yayımlanmasının ardından bir kısım basın mensuplarınca yersiz ve yakışıksız yorumlar yapıldığının belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı siyasilerin de niyet okumaya dayalı kasıtlı ve mesnetsiz, tahkir içeren beyanları olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının şahsına karşı yapılan, haksız ve kabul görmeyecek sınırı aşan eleştirilere karşı gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
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