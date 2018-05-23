HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Sınırı aşan eleştirilere karşı hukuki işlem başlatıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı: - "(19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına ilişkin) TBMM Başkanının şahsına karşı yapılan, haksız ve kabul görmeyecek sınırı aşan eleştirilere karşı gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına ilişkin, şahsına yönelik yapılan haksız ve kabul görmeyecek sınırı aşan eleştirilere karşı gerekli hukuki işlemin başlatıldığı bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, milli mücadelenin tarihsel gelişimine ışık tutulduğu belirtildi.

Mesajın yayımlanmasının ardından bir kısım basın mensuplarınca yersiz ve yakışıksız yorumlar yapıldığının belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı siyasilerin de niyet okumaya dayalı kasıtlı ve mesnetsiz, tahkir içeren beyanları olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının şahsına karşı yapılan, haksız ve kabul görmeyecek sınırı aşan eleştirilere karşı gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
AK Parti'nin en yaşlı adayı, partiden 3'üncü kez seçime girecekAK Parti'nin en yaşlı adayı, partiden 3'üncü kez seçime girecek
Muharrem İnce için bağış kuyruğuMuharrem İnce için bağış kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma TBMM Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yi ziyaret etti

Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'yi ziyaret etti

Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

Mahir Ünal: 146 büyük proje açıklayacağız

Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır

Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.