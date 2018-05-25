Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içeride inlerine girdikleri gibi sınırın ötesinde de hainlerin tepesine indiklerini belirterek, "16 yılda karşılaştığımız zorlukların hepsini irade, erdem, cesaret ve dik duruşla üstesinden geldik." dedi. Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya Milletvekili Adayları Lansman Programı'nda, Antalya'da 126 kişinin aday olmak için başvuruda bulunduğunu, kutlu yolculukta kendileriyle beraber yürüyen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Antalya'da en iyi listesinin AK Parti'ye ait olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu seçimde Antalyalıların kendilerini çok güçlü şekilde Ankara'ya göndereceklerinden şüpheleri olmadığını dile getirdi. Güçlü bir iktidarla Türkiye'ye büyük hizmetler yaptıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, 16 yıldır Türkiye'de 79 yılda yapılanların fazlasını yaptıklarını belirtti. Hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdiklerine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "16 yılda karşılaşmadığımız zorluk, tehdit kalmadı. Hain darbe girişimini milletçe yendik. Türkiye'ye yönelik taarruzlar bununla sınırlı kalmadı. Bir taraftan terör örgütlerinin saldırıları, diğer taraftan sınırımızın ötesinde terör koridoru, terör devleti yaratma çabaları... Nasıl içeride inlerine girdiysek sınırın ötesinde de hainlerin tepesine indik. 16 yılda karşılaştığımız zorlukların hepsini irade, erdem, cesaret ve dik duruşla üstesinden geldik. Bu mücadeleleri yaparken ülkemiz için de çok büyük hizmetler yaptık."

- "Güçlü hükümet, güçlü Meclis, Birisi zayıf olursa olmaz" İlk günkü aşk ve heyecan ile 24 Haziran'dan sonra daha fazla çalışacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Edirne'den Kars'a, Erzurum'dan Trabzon'a, Kayseri'den Antalya'ya, Eskişehir'den Antalya'ya hızlı tren projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Türkiye'yi baştan sona yeni havaalanları, otobanlarla ördüklerini, örmeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Tüm büyük ilçelerimiz doğal gaza kavuşacak. Antalya'da 5 üniversitemiz vardı, 10'a çıkartacağız. Altıncı devlet üniversitesini Manavgat'a kuracağız. " ifadesini kullandı. Karşılaştıkları zorluklara rağmen büyük hedeflerinin olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte her şeyin dikensiz gül bahçesi gibi olacağının sanılmaması gerektiğini vurguladı. Mevlüt Çavuşoğlu, güçlü ve istikrarlı bir ülke için sistemi değiştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu ülkenin ekonomisini, eğitimini, dış politikasını, sosyal politikasını emanet edebileceğimiz bir parti görebiliyor musunuz? Milletimiz de göremiyor. Bugün dış politikada güçlüysek, insani ve kalkınma yardımında dünyada birincisiysek, güçlü Türkiye sayesinde olmuştur. Dış politikada diklenmeden dik duruşu da sürdüreceğiz ama herkesle ilişkilerimizi daha iyi şekilde sürdüreceğiz, iş birliğini güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. 'Dünya beşten büyüktür' sloganı, söylemi kuru kuruya, içi boş bir söylem değildir. Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliğinin, Avrupa Konseyinin ötesindeki örgütlerin nasıl reforma tabi tutulması gerektiğini çalışıyoruz, biliyoruz. Kurulan komisyonlarda aktif görev alıyoruz.

Dış politikada yurt dışındaki vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Ecdadın bıraktığı mirasları ihya etmeye, ecdadın adını yaşatmaya dünyanın her yerinde devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. En az gelişmiş ülkelerin seslerini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye'den beklentilerin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Çok daha güçlü olmamız lazım. Çok daha güçlü olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Güçlü hükümet, güçlü Meclis. Birisi zayıf olursa olmaz." - "Senin iktidar olma gibi derdin yok" Yargıda bağımsızlığına değinen Çavuşoğlu, "FETÖ'cü yargıçlar vardı. Onların sadakati yargıya değil, Pensilvanya'daki sapık adamaydı. Bizim anayasaya göre, kanunlara göre karar vermiyorlardı. Pensilvanya'dan hangi kararlar gelirse o yönde kararlar veriliyordu. Zulmettiler. Şimdi hesabını yargı soruyor. Bozulan yargıyı düzeltmek, tamir etmek, tam bağımsız, tarafsız hale getirmek de bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu. Güçlü Türkiye için yapılması gerekenleri sadece AK Parti'nin yapabileceğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: