Çalık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaptıkları gibi Afrin'de de terör ve terörist temizliği yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli virajının 2019'da olduğunu aktaran Çalık, "Yerel yönetimleri alacağız, Meclisteki AK Parti milletvekillerimizin sayısını arttırıcağız ve en önemlisi Cumhurbaşkanımızı Allah nasip ederse 2019'da yüzde 61'le seçeceğiz." diye konuştu.

"Allah nasip ederse Afrin'i de tamamen terörden ve teröristlerden temizleyeceğiz. Suriye'nin sınır bütünlüğü bizim için önemli ama en önemlisi de o terör örgütlerinin Reyhanlı'ya attığı bombalarda benim kardeşimin vefatıdır, şehadetidir. Ülkemdeki vatandaşların çektiği dramdır. Terör örgütlerinin ülkeme roket atarken, sivilleri öldürürken ses çıkarmayan AB, ABD bize 'Afrin'e giremezler' diyemezler. Kendilerine aynı şey yapılmış olsaydı acaba ne yaparlardı? Biz sınırlarımıza dokunana dünyayı dar ederiz. Herkes bunu böyle bilsin."

- "Cumhur İttifakı'na karşı duranlar, yarın çukur ittifakı kuracak"

Cumhur İttifakı'na da değinen Çalık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhur İttifakı millidir, Cumhur İttifakı yerlidir ve onun karşısında duranlar da gayri millidir. Bugün Cumhur İttifakı'na karşı duranlar, yarın nasıl kendilerince bir çukur ittifakı kuracaklar hepiniz göreceksiniz. Şimdiden televizyonda söylüyorlar. 'HDP ile CHP'yle bilmem ne partisiyle bir araya gelelim.' diyorlar. Allah rızası için terör örgütlerine payandalık yapan siyasi partilerle siz nasıl ortaklık yapacaksınız? Ülkeme şehitlerim gelirken Hatay'a, Reyhanlı'ya şehitler gelirken, terör örgütleri PKK, PYD, YPG buralara bombalar atarken siz onların uzantılarıyla, ey CHP nasıl ittifak yapacaksınız? Hiç mi yüreğiniz sızlamayacak? Hiç mi gözünüzden gözyaşı dökülmeyecek? Bu yaptığınız ittifakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaksınız. Bu yapacağınız ittifakla gazilerimizin gözyaşına dökmesine neden olacaksınız."

Millete olan inançlarının hiç sarsılmadığını aktaran Çalık, "CHP'nin yaptığı ittifak Kılıçdaroğlu'nun aldığı 8 seçim yenilgisinden sonra o ittifakla birlikte de 9. seçim yenilgisi olacak inşallah. 8-0'dan 9-0'a geçecekler." dedi.