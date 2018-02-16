Çalık, daha sonra Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda bir araya geldiği ilçe muhtarlarının öneri, talep ve sorunları dinledi.

Partisinin, 100 yıllık partilere örnek hale geldiğini anlatan Çalık, "Yola çıktığımızda 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedik ve çok şükür de öyle oldu. Yapısal reformlarla, fiziksel gelişmeler, demokraside attığımız adımlarla birlikte aynı zamanda Türkiye için çok önemli bir adımı beraber attık. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Şimdi 2019'a giderken ilk kez milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında 13 ilçenin ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir araya gelen Çalık, yaptığı konuşmada, partisinin, kurumsal kimliğini tam olarak oturttuğunu söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir süreçten geçtiğini kaydeden Çalık, muhtarların kendilerine çok büyük güç verdiğini belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerine yönelik yapıldığını hatırlatan Çalık, Türkiye'nin sınır hattının her türlü tehlikeden korunmaya devam edeceğini dile getirdi. Çalık, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızı korumakla mükellefiz. Kendi sınırlarımıza dikilen gözleri yerinden söker ve çıkarırız. Sınırlarımıza dokunmasınlar, sinirlerimizi oynatmasınlar. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ve buna inanmadılar. Bir gece ansızın 20 Ocak'ta Afrin'e girdik. Allah'a hamdolsun aynı Fırat Kalkanı'ndaki gibi emin adımlarla ilerliyoruz. Terör örgütlerinden o bölgeyi temizleyene kadar operasyona devam edeceğiz."

Milli ve yerli duran herkesle emin adımlarla yol yürümeye devam edeceklerini, bu duruş için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını ileten Çalık, bunun yanında gayri resmi ve milli duran partilerin de olduğunu söyledi.

CHP'nin bir çok defa HDP ile kol kola girdiğini ifade eden Çalık, "Bu CHP Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si değil. Bu CHP, kurtuluş mücadelesi vermiş atalarına sahip çıkamayan bir CHP'dir. Siz onlara gereken dersi 2019'da Allah nasip ederse vereceksiniz." ifadelerini kullandı.