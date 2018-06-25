Sinop'ta AK Parti ve CHP'nin oyları düştü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta AK Parti ve CHP'nin oyları düşmesine rağmen milletvekili sayılarında bir değişiklik olmadı.
Sinop’ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti yüzde 56.3, CHP yüzde 29.8, MHP ise yüzde 8.7 oranında oy almıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise AK Parti yüzde 55.2, CHP yüzde 24.2, MHP yüzde 7.2 oy aldı. Buna göre AK Parti yüzde 1.1, CHP yüzde 5.6, MHP ise yüzde 1.5 oranında oylarında düşüş yaşadı. 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi 2 milletvekilliğini AK Parti ve CHP paylaştı.
Sinop'ta dünkü seçimlerde partilerin düşen oyları, yüzde 9,2 oranında oy alan İYİ Parti’de toplandı.
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