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Sinop'ta CHP'liler oturma eylemi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

CHP Sinop İl Başkanlığı, OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı.

Sinop'ta CHP'liler oturma eylemi yaptı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- CHP Sinop İl Başkanlığı, OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı.
Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan eylemde ortak basın bildirisini CHP Sinop İl Başkanı Barış Ayhan yaptı. Ayhan, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.
Açıklamanın ardından partililer OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı.

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Sinop'ta CHP'liler oturma eylemi yaptıSinop'ta CHP'liler oturma eylemi yaptıSinop'ta CHP'liler oturma eylemi yaptıSinop'ta CHP'liler oturma eylemi yaptı

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