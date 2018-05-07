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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Türkiye'den ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'den ayrıldı.

Vucic, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlandı.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Cumhurbaşkanı Erdoğan Uğurlama

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