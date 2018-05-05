Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç, Türkiye'yi ziyaret edecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 6-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bölgenin refahına da katkıda bulunacak şekilde, daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Öte yandan, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

