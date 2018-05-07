HABER

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den TBMM'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: - "Ülkelerimiz arasındaki ilişkide, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla ve gösterdiği uzlaşma politikasıyla mesafeleri kapattık, dostluk köprülerini güçlendirdik. Artık köprü yıkmak yok" - TBMM Başkanı Kahraman: - "Aramızda gerçek bir dostluk var. Zatıaliniz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aradaki coğrafi mesafeyi kapattı, kalbi bir bütünlük meydana getirdi"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları ve gösterdiği uzlaşma politikasıyla mesafeleri kapattıklarını, dostluk köprülerini güçlendirdiklerini belirterek, "Artık köprü yıkmak yok." dedi.

Meclise ziyarette bulunan Vucic, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Kahraman, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Vucic ve beraberindekileri Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, iyilik, sağlık ve başarı dileğinde bulundu.

İsmail Kahraman, "Aramızda gerçek bir dostluk var. Sizler zatıaliniz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aradaki coğrafi mesafeyi kapattılar, kalbi bir bütünlük meydana getirdiler." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Türkiye ve TBMM'ye başarı dileyerek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkide, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla ve gösterdiği uzlaşma politikasıyla mesafeleri kapattık, aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirdik, dostluk köprüleri inşa ettik. Artık köprü yıkmak yok. Köprüleri inşa ediyoruz. Kendisinin vizyonuyla Balkanlarda ve aynı zamanda bizim bölgelerimizde inşa ettiği dostluk var olacak ve ebedi kalacaktır." diye konuştu.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin çok iyi bir seviyede olduğunu, bunu daha da ileriye taşıyacaklarını ve aradaki dostluğu pekiştireceklerini vurgulayan Vucic, iki ülkenin işbirliği yapacağı alanların çok olduğunu söyledi.

Vucic, ilişkilerde siyaset, ekonomi, kültür başta olmak üzere her alanda hızlı, efektif ve güçlü hareket etmek durumunda olduklarını ifade ederek, "Çünkü iş birliği alanları ve kapasitemiz çok." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından Vucic, TBMM Başkanı Kahraman ile birlikte Şeref Holü'ne geçerek, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında zarar gören alana çiçek bıraktı.

Kahraman, bu sırada Vucic'e, 15 Temmuz gecesi Mecliste yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra birlikte Genel Kurul Salonunu gezen Vucic ve Kahraman, buradan Vucic onuruna verilen öğle yemeğine geçti.

Vucic'e, Meclis ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da eşlik etti.

Son seçim anketi açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı Son seçim anketi açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı
İzmir'de dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİzmir'de dev operasyon! Çok sayıda gözaltı
Bu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafındanBu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic TBMM Başkanı İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.