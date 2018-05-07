Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den TBMM'ye ziyaret

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları ve gösterdiği uzlaşma politikasıyla mesafeleri kapattıklarını, dostluk köprülerini güçlendirdiklerini belirterek, "Artık köprü yıkmak yok." dedi.
Meclise ziyarette bulunan Vucic, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.
Kahraman, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, Vucic ve beraberindekileri Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, iyilik, sağlık ve başarı dileğinde bulundu.
İsmail Kahraman, "Aramızda gerçek bir dostluk var. Sizler zatıaliniz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aradaki coğrafi mesafeyi kapattılar, kalbi bir bütünlük meydana getirdiler." ifadesini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Türkiye ve TBMM'ye başarı dileyerek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkide, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla ve gösterdiği uzlaşma politikasıyla mesafeleri kapattık, aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirdik, dostluk köprüleri inşa ettik. Artık köprü yıkmak yok. Köprüleri inşa ediyoruz. Kendisinin vizyonuyla Balkanlarda ve aynı zamanda bizim bölgelerimizde inşa ettiği dostluk var olacak ve ebedi kalacaktır." diye konuştu.
Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin çok iyi bir seviyede olduğunu, bunu daha da ileriye taşıyacaklarını ve aradaki dostluğu pekiştireceklerini vurgulayan Vucic, iki ülkenin işbirliği yapacağı alanların çok olduğunu söyledi.
Vucic, ilişkilerde siyaset, ekonomi, kültür başta olmak üzere her alanda hızlı, efektif ve güçlü hareket etmek durumunda olduklarını ifade ederek, "Çünkü iş birliği alanları ve kapasitemiz çok." değerlendirmesinde bulundu.
Görüşmenin ardından Vucic, TBMM Başkanı Kahraman ile birlikte Şeref Holü'ne geçerek, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında zarar gören alana çiçek bıraktı.
Kahraman, bu sırada Vucic'e, 15 Temmuz gecesi Mecliste yaşananlara ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra birlikte Genel Kurul Salonunu gezen Vucic ve Kahraman, buradan Vucic onuruna verilen öğle yemeğine geçti.
Vucic'e, Meclis ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da eşlik etti.
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