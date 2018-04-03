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Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic: “Sırbistan Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, İngiltere’nin Rus diplomatları sınır dışı etme konusunda kendilerine baskı yaptığını belirterek, Sırbistan’ın Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğini söyledi.Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, İngiltere’nin, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi konusunda Moskova’ya karşı yürütülen eşgüdümlü tedbirlerin bir parçası olarak Sırbistan’dan bir Rus diplomatı sınır dışı etmesini talep ettiğini ama reddettiklerini söyledi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, İngiltere’nin Rus diplomatları sınır dışı etme konusunda kendilerine baskı yaptığını belirterek, Sırbistan’ın Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğini söyledi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, İngiltere’nin, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi konusunda Moskova’ya karşı yürütülen eşgüdümlü tedbirlerin bir parçası olarak Sırbistan’dan bir Rus diplomatı sınır dışı etmesini talep ettiğini ama reddettiklerini söyledi. Dacic, “Sırbistan Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek. Rusya ile iyi ilişkiler istiyoruz. İngiltere’nin, Rusya’ya karşı bir duruş sergilememizi ve geçen hafta Kosova’da yaşanan olaylar nedeniyle bir Rus diplomatını sürgün etmemizi istediği doğrudur. İngiltere’nin tek umursadığı bu. Başka bir şeyi umursamıyorlar. Aynı şekilde, biz çıkarlarımızla ilgilenmeli, onları düşünmeliyiz. Sırbistan’ın Rus diplomatlarını kovmayacağı kesindir” dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüş, Putin’i Belgrat’ın diğer Avrupa ülkelerine katılmayacağını ve Rus diplomatlarını sürgün etmeyeceğine dair güvence vermişti.
Bir dizi AB üye ülkesi, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç dahil olmak üzere 25’in üzerinde ülke, Moskova’nın eski Rus ajanı Skripal ve Kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury şehrinde zehirlenmesine katkısı olduğu gerekçesiyle İngiltere ile dayanışma içinde 150’den fazla Rus diplomat kişiliği olmayan kişiyi sınır dışı etmişti.

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