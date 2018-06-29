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Şırnak milletvekillleri mazbatalarını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta 24 Haziran genel seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş, Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz ile AK Parti'den milletvekili seçilen Rizgin Birlik, bugün Şırnak Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı.

Şırnak milletvekillleri mazbatalarını aldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta 24 Haziran genel seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Hasan Özgüneş, Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz ile AK Parti'den milletvekili seçilen Rizgin Birlik, bugün Şırnak Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını aldı.
İlk olarak Şırnak Adliyesi'ne gelen HDP Şırnak milletvekilleri yüksek seçim kurulu başkanından mazbatalarını aldı. Basına kapalı gerçekleşen mazbata töreni sonrasında adliye çıkışında HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Şimdi halkımız bir seçimden geçti. Çok zorlu bir süreçti. Bütün bunlara rağmen, hükümetin partimizi baraj altında tutma hedefi ve bu yönlü birçok gücü harekete geçirmesine rağmen, halkımız çok onurlu bir duruşla barajı aştı. Bu bizim için onur kaynağı ve aynı zamanda bir başarıdır" dedi.
HDP'li vekillerden sonra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de Şırnak Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldıktan sonra, adliye çıkışında bekleyen partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Herkesin milletvekili olacağını belirten AK Partili Birlik, "Öncelikle ilimiz için, memleketimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Ben bütün Şırnak halkına, bize katkı sunan, sunmayan bütün arkadaşlara, bu seçime saygı duyan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bütün Şırnak halkının katkısını almış gibi kabul ediyorum. Ben bütün Şırnak halkının milletvekili olarak Ankara'ya gideceğim. Ben seçimin ilk günü çalışmalara başladığımız zaman dedimki biz bu halkın hizmetkarı olacağız. Efendisi olmayacağız" diye konuştu.

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Şırnak milletvekillleri mazbatalarını aldıŞırnak milletvekillleri mazbatalarını aldıŞırnak milletvekillleri mazbatalarını aldıŞırnak milletvekillleri mazbatalarını aldı

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