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Sisi resmi olarak yeniden cumhurbaşkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Mısır’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 97 oy oranıyla Abdülfettah es-Sisi kazandı.Mısır’da geçtiğimiz günlerde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.

Sisi resmi olarak yeniden cumhurbaşkanı

Mısır’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 97 oy oranıyla Abdülfettah es-Sisi kazandı.
Mısır’da geçtiğimiz günlerde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Abdülfettah es-Sisi, yüzde 97 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 4 sene daha cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek olan Sisi, yapılan seçimlerde yarışmak isteyen gerçek adayları engellediği ve kendisine yakın, az bilinen politikacı Mousa Mostafa Mousa’yı aday olarak gösterdiği iddiaları ile eleştiriliyor.
Öte yandan, Sisi’nin oy kullanmayı zaman kaybı olarak gören Mısır halkını sandığa çekmek için yürüttüğü çalışmalar sonuç vermedi. Mısır Seçim Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre bu sene seçime yüzde 41.05 oranında katılım oldu. Bir önceki seçimle karşılaştırıldığında seçime katılım oranı yüzde 47 düştü.

Sisi resmi olarak yeniden cumhurbaşkanı

Sisi resmi olarak yeniden cumhurbaşkanı

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