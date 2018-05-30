Şişli'de MHP'li adaylardan esnaf ziyareti

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İstanbul 2'inci bölge milletvekili adayları, Şişli'de esnaf ziyareti yaptı. Adaylar ayrıca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de ziyaret etti.
24 Haziran seçimlerinle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2'inci bölgeden aday gösterilen isimler, Şişli'de seçim çalışmalarına başladı. 16.00'da Teşvikiye Camii önünde toplanan adaylar, esnaf ziyareti yaparak, seçimler için oy istedi. Ellerindeki karanfilleri girdikleri dükkandaki çalışanlara veren adaylar, daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Burada hastanenin baş hekimi tarafından karşılanan adaylar, bir süre hastanede kaldı.
(FOTOĞRAF)
Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum