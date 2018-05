"Sistemi işletmemek istiyorlar"

Yenikapı ruhuyla beraber, MHP'nin de desteğiyle anayasa değişikliğine gittiklerini anımsatan Tüfenkci, yapılan referandumla da bu değişikliğin millet tarafından kabul edildiğine dikkati çekti.

Tüfenkci, her zaman söyledikleri gibi seçimleri normal tarihinde yapmayı planladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerek şartlar gerek Cumhur İttifakı'nda bulunan Milliyetçi Hareket Partisinin seçim istemesiyle beraber ve muhalefetin her meydanda 'hodri meydan' demesi üzerine, biz de bir an evvel seçimler yapılsın, Türkiye yoluna baksın diyerek seçim kararı aldık. Esasında bu seçim 16 Nisan 2016'daki referandumun devamı. O gün 'evet' diyenler, milletimiz bunu anlıyor. AK Parti olarak gerçekten her zaman millete hesap verebiliriz. Biz her seçimde millete hesap verdik ve hepsi de bize yola devam dedi. 24 Haziran'da milletimiz yola devam diyecek."

- "Milletimiz esasında bu oyunu görüyor"

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyümeyi yakaladığını hatırlatan Tüfenkci, ülkenin 2002'de bütçesinin yüzde 43'nün faize gittiğini, şimdi ise bu oranın yüzde 11 olduğunu anlattı.