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"Sistemi işletmemek istiyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğine kanaat getirince yalnız bırakmak, bırakabilmek, sistemi işletmemek istiyorlar. Bu sistem iki temel ayak üzerine kuruldu. Güçlü hükümet ve meclis. Yürütmede olan mecliste olamazsa bu sistemde ikisinin birbirini tıkama, kitleme ihtimali var" - "Dövizin ne zaman yükseldiğine baktığımızda biz şunu görüyoruz, Türkiye Afrin'e harekat düzenlediğinde dolarda bir yükselme oldu. Ondan sonra Kudüs'e 'kırmızı çizgimizdir' dedik. Bu sefer de finansal araçlar üzerinden operasyonlar başlatıldı" - "Almış olduğumuz tedbirlerle dolardaki düşüş başladı. İnşallah 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir düşüş olacağını da ben ifade ederim. Dolar, faiz ve enflasyon sarmalından 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız, planlarımız var. Onlar inşallah hızlı bir şekilde devreye girer"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğine kanaat getirince yalnız bırakmak, bırakabilmek, sistemi işletmemek istiyorlar. Bu sistem iki temel ayak üzerine kuruldu. Güçlü hükümet ve meclis. Yürütmede olan mecliste olamazsa bu sistemde ikisinin birbirini tıkama, kitleme ihtimali var." dedi.

Tüfenkci, TRT Haber ve uydudan yayın yapan birçok televizyon kanalında canlı yayımlanan "Anadolu Soruyor" adlı programda yaptığı açıklamada, AK Parti olarak başları ne zaman dara düşse millete gittiklerini belirtti.

Millete her zaman inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Tüfenkci, gidecekleri yolu ancak vatandaşların çizebileceğini bildirdi.

Tüfenkci, halkın dışında kimsenin kendilerine rota çizmesine izin vermedikleri belirterek, "Türkiye 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bunun ülkeye, millete bir maliyeti oldu. Bunun akabinde de iç ve dış güçler Türkiye aleyhine bir terör bombardımanına girdiler. Bunu da başaramadıklarında 'ekonomik terörü' ortaya çıkardılar." diye konuştu.

Yenikapı ruhuyla beraber, MHP'nin de desteğiyle anayasa değişikliğine gittiklerini anımsatan Tüfenkci, yapılan referandumla da bu değişikliğin millet tarafından kabul edildiğine dikkati çekti.

Tüfenkci, her zaman söyledikleri gibi seçimleri normal tarihinde yapmayı planladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gerek şartlar gerek Cumhur İttifakı'nda bulunan Milliyetçi Hareket Partisinin seçim istemesiyle beraber ve muhalefetin her meydanda 'hodri meydan' demesi üzerine, biz de bir an evvel seçimler yapılsın, Türkiye yoluna baksın diyerek seçim kararı aldık. Esasında bu seçim 16 Nisan 2016'daki referandumun devamı. O gün 'evet' diyenler, milletimiz bunu anlıyor. AK Parti olarak gerçekten her zaman millete hesap verebiliriz. Biz her seçimde millete hesap verdik ve hepsi de bize yola devam dedi. 24 Haziran'da milletimiz yola devam diyecek."

- "Milletimiz esasında bu oyunu görüyor"

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyümeyi yakaladığını hatırlatan Tüfenkci, ülkenin 2002'de bütçesinin yüzde 43'nün faize gittiğini, şimdi ise bu oranın yüzde 11 olduğunu anlattı.

Bakan Tüfenkci, sanayi üretim endekslerinin hep yüzde 7'nin üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye'deki sanayi üretim kapasite oranının ise yüzde 80 arttığını bildirdi.

Türkiye'deki ekonomik göstergelere bakıldığı zaman döviz artışlarını gerektirecek bir konu olmadığını vurgulayan Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dövizin ne zaman yükseldiğine baktığımızda şunu görüyoruz, Türkiye Afrin'e hareket düzenlediğinde dolarda bir yükselme oldu. Ondan sonra Kudüs'e 'kırmızı çizgimizdir' dedik. Bu sefer de finansal araçlar üzerinden operasyonlar başlatıldı. Milletimiz esasında bu oyunu görüyor. Almış olduğumuz tedbirlerle dolardaki düşüş başladı. İnşallah 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir düşüş olacağını da ben ifade ederim. Dolar, faiz ve enflasyon sarmalından 24 Haziran'dan sonra kurtulacağımız noktasında çalışmalarımız, planlarımız var. Onlar inşallah hızlı bir şekilde devreye girer."

Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yeni sistemde kapanıp kapanmayacağına yönelik bir soru üzerine ise bakanlıkların millete hizmet için var olduğunu ve önemli olanın da en iyi şekilde vatandaşların işlerini kısa ve kolay şekilde çözmek olduğunu söyledi.

Ülkedeki vergilerin yüzde 21'nin kendi bakanlığı bünyesinde toplandığını belirten Bakan Tüfenkci, görev süresi boyunca kayıp ve kaçakları azaltarak, elektronik gelişmeleri, insan gücünü tam manasıyla kullandıklarını ve vergilerdeki suiistimalleri bitirerek artış yaşadıklarını aktardı.

- "Bu sistem iki temel ayak üzerine kuruldu"

Tüfenkci, seçimlere kısa bir süre kala, "Ben oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm ama AK Parti'nin listesine vermem" diyerek algı operasyonları düzenlenmeye çalışıldığına işaret etti.

AK Partili seçmenlere her zaman saygı duyduklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, yapılmaya çalışılan operasyonun listelerin açıklanmasından önce başladığını dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, şu ifadelere yer verdi:

"AK Partiyi manipüle edemeyenler, 'Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçilemez, iktidardan gitti' diyenler, baktılar ki beceremiyorlar, Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğine kanaat getirince yalnız bırakmak, bırakabilmek, sistemi işletmemek istiyorlar. Bu sistem iki temel ayak üzerine kuruldu. Güçlü hükümet ve meclis. Yürütmede olan mecliste olamazsa bu sistemde ikisinin birbirini tıkama, kitleme ihtimali var. Allah'ın izniyle seçeceğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, iş yapamama noktasına getirebilme adına mecliste yalnızlaştırma operasyonu. Düşünün siz askersiz başkomutan atıyorsunuz, başkomutan askeri olmadan kiminle yönetecek bu orduyu."

- "Adamlar sanki Türkiye'de yaşamıyorlar"

AK Parti olarak yaptıklarını yapacaklarına teminat gösterdiklerini aktaran Tüfenkci, bugüne kadar laf değil, icraat ürettiklerini söyledi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 81 iline hizmet götürdüklerini ve bakılacak her yerde AK Parti'nin eserlerinin görüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hep eser ürettik ama onların seçim beyannamesine baktığınızda, Türkiye gerçekliği ile ne kadar ilişkili, alakalı olduğunu görürsünüz. Adamlar sanki Türkiye'de yaşamıyorlar. Ben adamların ne kadar samimi olduklarını ve ülkeyi kontrol etme kapasitelerini şuradan anlıyorum. Diyor ki Muharrem İnce, 'Biz iş başına geldiğimizde eğitimi bedava yapacağız.' Mübarek Türkiye'de zaten eğitim bedava. Zaten öğrencilerimizin kitaplarını masasına koyuyoruz. Bunu çok uzun bir süredir yapıyoruz ama adamın dünyadan haberi yok."

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Anadolu Soruyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci TRT Haber

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