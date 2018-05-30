Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğine kanaat getirince yalnız bırakmak, bırakabilmek, sistemi işletmemek istiyorlar. Bu sistem iki temel ayak üzerine kuruldu. Güçlü hükümet ve meclis. Yürütmede olan mecliste olamazsa bu sistemde ikisinin birbirini tıkama, kitleme ihtimali var." dedi.

Tüfenkci, TRT Haber ve uydudan yayın yapan birçok televizyon kanalında canlı yayımlanan "Anadolu Soruyor" adlı programda yaptığı açıklamada, AK Parti olarak başları ne zaman dara düşse millete gittiklerini belirtti.

Millete her zaman inandıklarını ve güvendiklerini vurgulayan Tüfenkci, gidecekleri yolu ancak vatandaşların çizebileceğini bildirdi.

Tüfenkci, halkın dışında kimsenin kendilerine rota çizmesine izin vermedikleri belirterek, "Türkiye 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bunun ülkeye, millete bir maliyeti oldu. Bunun akabinde de iç ve dış güçler Türkiye aleyhine bir terör bombardımanına girdiler. Bunu da başaramadıklarında 'ekonomik terörü' ortaya çıkardılar." diye konuştu.