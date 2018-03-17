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Sivas'ta CHP, Çanakkale şehitleri için helva dağıttı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri için kent meydanında helva ve Türk bayrağı dağıttı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri için kent meydanında helva ve Türk bayrağı dağıttı.

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü nedeniyle birtakım etkinlik düzenledi. Partililer ilk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan asker ve polis şehitliklerini ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra kent meydanına gelen partililer vatandaşlara helva ve Türk bayrağı dağıttı.

Kent meydanında açıklama yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Özgür Erdoğan, Çanakkale Savaşı'nın tarihin akışını değiştirdiğini ifade ederek, "Çanakkale Zaferi genç, yaşlı, kadın, erkek demeden 300 bin vatan evladının kahramanlığı, iradesi, cesareti ve sonsuz vatan sevgisinin yanı sıra, savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhametini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ebediyen dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen destansı mücadeledeki ruhu, bilinci ve kararlılığı idrak etmek, gelecek kuşaklara bu bilinci aktarmak ve daha güvenli bir şekilde devretmektir" dedi.

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