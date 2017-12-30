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Sivas'ta CHP'den KHK tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 16:45 | Son Güncelleme 11 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CHP Sivas İl Teşkilatı, yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tepki gösterdi. İl Emek Bürosu Başkanı Nilgün Korkmaz, "Bu KHK hukuk devletinin idamıdır" dedi.CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından Nesrin Karababa Eğitim Salonu'nda düzenlenen söyleşide avukat Metin Karadeniz partililere KHK'lar hakkında bilgi verdi. Söyleşi öncesi basın açıklaması yapan İl Emek Bürosu Başkanı Nilgün Korkmaz, 17 aydır Türkiye'nin OHAL ile ilgisi olmayan KHK'larla siyasal, hukuksal yaşam işlemez hale getirildiğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:"Yine bir gece yarısı KHK'sı ile Türkiye demokrasisine darbe vurulmuştur. 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL, hukuk rejimine, parlamenter demokratik rejime adeta bir saldırı halini almıştır. Türkiye 17 aydır bir darbe bildirisi olan OHAL KHK'larıyla yönetilmektedir. AKP iktidarı Türkiye'yi darbeyle yönetmeye alışmıştır. Darbenin sağladığı imkanlar bu iktidarı darbe bağımlısı haline getirmiştir. AKP'nin niyeti gelecek sandığa kadar Türkiye'yi OHAL şartlarında yaşatmaktır. KHK'nın 121'inci maddesi çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek ve cezasızlık hükmü içeren bir maddedir. Bu maddede 'Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakmaksızın 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişi hakkında ceza verilemez' denmektedir. Çok açık söylüyoruz, bu hukuk devletinin idamıdır. Bu madde ile birileri, 'Ben terörle mücadele ediyorum' diyerek suç işlerse buna ceza verilmeyecektir. Bu ancak ve ancak militarist devletlerde olur, faşist devletlerde olur, paramiliter güçler kurarak toplumu korkutmak isteyen diktatörlüklerde olur. Bu madde iktidar eliyle sivil çete kurma maddesidir. AKP, Türkiye'yi bir ateşin içine atma peşindedir. Bizler, iktidarı derhal bu tehlikeli uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

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