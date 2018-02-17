HABER

"Sivillere zarar gelmesin diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke olmamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Bölgedeki bütün çatışmalarda sivillere zarar gelmesin diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiçbir silahlı kuvvet olmamıştır" - "Biz suçsuz, günahsız, masum insanları, Allah korusun, tehlikeye atacak davranışlara giremeyiz. Dolayısıyla harekat büyük bir titizlikle, aynı zamanda büyük başarıyla devam etmektedir" - "Başbakanlıkta oluşturulan Suriye Görev Gücü'nün verdiği görev ve yönlendirmeler doğrultusunda belli kamp alanları hazırlıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bölgedeki bütün çatışmalarda sivillere zarar gelmesin diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiçbir silahlı kuvvet olmamıştır." dedi.

Akdağ, Ordu Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda Ankara'dan Ordu'ya gelişlerin uzun sürdüğünü, Karadeniz Sahil Yolu ile bu sürenin kısaldığını söyledi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın bu işi taçlandıran bir yatırım olduğunu dile getiren Akdağ, "Buna benzer birçok hizmette olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ileri görüşlülüğünü Ordu ve Giresun için birlikte hizmet eden havaalanında da yaşıyoruz. Ordu Çevre Yolu'nda da imkanlar elverdiği ölçüde hızlı bir inşaat yürütülüyor. Yoldaki bazı fiziksel şartlar sebebiyle istendiği hızda yolun inşaatı devam edememişti ancak inşallah mart, nisan ayında ilk etabı tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Tüm bunların politik ileri görüşün, ülkedeki istikrarın sonucu olduğunu vurgulayan Akdağ, AK Parti öncesi dönemlerde bu hizmetlerin hayal bile edilemediğini anlattı.

Türkiye'nin gücünün artık buna benzer tüm büyük yatırımların üstesinden gelecek noktaya ulaştığına işaret eden Akdağ, bir taraftan da Suriye'de büyük bir mücadele verildiğini belirtti.

Akdağ, şöyle devam etti:

"Orada da gerek işin politik, diplomasi tarafı, gerekse ordumuzun ÖSO ile birlikte yaptığı, en son Afrin'de ortaya koyduğumuz Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin kendi hukukunu ve haklarını korumak, insanının güvenliğini sağlama konusunda hiçbir zaman tereddüte düşmeyeceğini dosta da düşmana da herkese göstermiştir. Bu kararlılıkla Afrin'deki harekat devam edecek. En önemli hassasiyet, sivillere zarar vermemek. Bölgedeki bütün çatışmalarda sivillere zarar gelmesin diye bu kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke, hiçbir silahlı kuvvet olmamıştır. Bırakın hassasiyet göstermeyi, çoğu zaman Esed'in yaptığı gibi doğrudan sivil halk hedef alınarak da saldırılarda bulunulmuştur. Tabii bize tarihimizin, geleneğimizin, inançlarımızın emirleri var. Biz suçsuz, günahsız, masum insanları, Allah korusun, tehlikeye atacak davranışlara giremeyiz. Dolayısıyla harekat büyük bir titizlikle, aynı zamanda büyük başarıyla devam etmektedir. Uluslararası basını takip ettiğimde de gördüğüm şudur. Bütün dünya burada Türk ordusunun, elbette Başkomutanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ne kadar büyük muvaffakiyetle bu hareketi yönettiğini dikkatle takip etmektedir."

- Kamp alanı oluşturma çalışmaları

Akdağ, Allah'tan tüm askerleri korumasını dileyerek, "Cephede ön safta mücadele eden o kahraman insanlar, bizim güvenliğimiz ve huzurumuz için 7'den 70'e 81 milyon insanımızın, Türk milletinin huzuru için gayret ediyor. Cenabıhak gayretlerini kabul etsin, işlerini kolaylaştırsın. Tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Temenni ediyoruz ki çok az kayıplarla inşallah bu harekatı başarıyla yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Afrin'de, daha önce Suriye alanlarında, Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi sivillerin ihtiyacını görecek kamplar hususunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Bunu çok da önemsiyoruz. Türkiye artık bu hususta büyük maharet ve tecrübe kazandı. Dolayısıyla Başbakanlıkta oluşturulan Suriye Görev Gücü'nün verdiği görev ve yönlendirmeler doğrultusunda belli kamp alanları hazırlıyoruz. Vatandaşın ihtiyacı olduğunda, orada yaşayan insanların ihtiyacı olduğunda o kamp alanlarını anında hızlı şekilde donatmak, çadırlarıyla, banyolarıyla, tuvaletleriyle, gerekirse su kuyularıyla, yiyecek teminiyle, sağlık ihtiyaçlarıyla bu hizmetleri verebilecek durumdayız. Tüm bunların lojistik hazırlıklarını, altyapısını hazırlayarak biz de AFAD olarak üstümüze düşeni bir taraftan yapıyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Başbakan Yardımcısı Akdağ ordu Suriye Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

İlginizi Çekebilir

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya tepki!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Afrin harekâtı devam edecek”

Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

AK Parti’de ziyaretler sürüyor

AK Parti’de ziyaretler sürüyor

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Kavak’ta Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı

Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.