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Siyaset Akademi devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce Siyaset Akademisi üçüncü hafta dersleri Belediye Kültür Merkezinde yeni iki isimle devam etti.AK Parti Siyaset Akademisi eğitimleri devam ediyor.

Siyaset Akademi devam ediyor

AK Parti Düzce Siyaset Akademisi üçüncü hafta dersleri Belediye Kültür Merkezinde yeni iki isimle devam etti.
AK Parti Siyaset Akademisi eğitimleri devam ediyor. Üçüncü haftanın konuları Türk Siyasal Hayatı ve İrfan olarak belirlendi. Türk Siyasal Hayatı dersini Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sosyolog Prof. Dr. Suat Kolukırık verirken İrfan dersini de iletişim uzmanı Fatih Akbaba verdi.
İlk dersi veren Prof. Dr. Suat Kolukırık, Türk siyasi hayatının başlangıcından günümüze kadar olan süreci anlattı. Kolukırık, “Akıl özgürlüğü içinde kendimizi var etme hedefi içinde olmamız gerekmektedir. Üretim ekonomi ve artı değer noktasında artık var olmak zorundayız. Batı ülkeleri hazlar üzerinden bir dünya kurgulamıştır. Biz de ahiret üzerinden hareket eden ülkeler arasındayız. Batı Rönesans ve reformlardan sonra sanayi devrimini çıkardı ve artı değer sermaye ortaya çıkardı. Batı bu özelliklerden dolayı daha düzenli sistemler yaptılar. Üretim felsefelerini oturttular. Biz ise şükür zihniyetindeyiz. Girişimci ve tüccar olma noktasında önemsememiz yok. Dolayısıyla kolaycılığa kaçarak, üretimde olmak istememekle eşdeğerdir” ifadelerinde bilindi.
“Bu coğrafyada güçlü olmamız gerekmektedir” diyen Kolukırık, “Şehirler sistemler üzerinde inşa edilirse kim gelirse gelsin o sisteme uyar. Her işin başında insan var. Dolayısıyla iyi bir düzen kurgulamamız lazım. Anglosakson düşüncenin hakimiyetinden kurtulmamız gerekmektedir. Bu düşüncenin etkisi ile Ortadoğu ve Afrika kontrol altına tutulmaktadır. Biz kamusal alanda bir ve birlikte olabilirsek sistemi kurabiliriz. Ülkemizin bir güç olduğunu görelim. Balkanların, Ortadoğu’nun Kafkasların yüzü hala İstanbul’a bakıyor” diye konuştu.
Siyaset Akademisinin ikinci dersini İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, aile iletişimi konusunu örneklerle katılımcılara aktardı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı olaylara kültürün etkisini anlatan Akbaba, evlilikteki mutluluğun insan hayatına olan etkisini slaytlar eşliğinde anlattı.
İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, dersin sonunda son çıkardığı kitabını imza törenini yaptı.

Siyaset Akademi devam ediyor

Siyaset Akademi devam ediyor

Siyaset Akademi devam ediyor

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