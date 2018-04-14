Siyaset Akademisinde ‘Hitabet ve Liderlik’ dersi verildi

AK Parti Siyaset Akademisinde Abdulkadir Özbek tarafından ‘Hitabet ve Liderlik’ konusunda eğitim verildi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda devam eden AK Parti Siyaset Akademisinin 6. Haftasında İletişim Uzmanı Abdulkadir Özbek tarafından ‘Hitabet ve Liderlik’ konusunda ders verdi. Siyaset Akademisi dersine Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve partililer katıldı.

Abdulkadir Özbek, hitabeti güçlü ve iyi bir lider olabilmek için, topluluğa konuşabilmek için korkuların yenilmesi ve özgüvenin olması gerektiğini işaret ederek, bu konuda bazı püf noktaları açıkladı.

Abdulkadir Özbek, özgüven eksikliği, dikkat, bilgisizlik gibi konulardan dolayı bir insanın toplumun karşısında konuşmaya çekindiğini ancak bunun temelinde ‘hata yapma’ korkusunun yattığını söyledi.

Özbek, liderlik için ilim sahibi olmak, istişare etmek, adaletli olmak, iletişim ve tevazu sahibi olmak gerektiğine dikkat çekti.

Ders sonrasında AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Milletvekili İbrahim Halil Fırat tarafından Abdulkadir Özbek’e tablo hediye edildi.