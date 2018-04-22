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Siyaset Akademisinde ikna ve sosyal medya eğitimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce Siyaset Akademisinin 7.

Siyaset Akademisinde ikna ve sosyal medya eğitimi

AK Parti Düzce Siyaset Akademisinin 7. Hafta dersleri yapıldı. İkna ve Müzakere Teknikleri dersine AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı 23.Dönem Yozgat Milletvekili Osman Coşkun ve Medya Kullanımı dersini de Abdulhakim Türkmen verdi.
AK Parti Düzce Siyaset Akademisi yedinci hafta dersleri gerçekleştirildi. Akademiye AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Okan Acar, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve katılımcılar katıldı.
İlk dersi veren AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı 23.Dönem Yozgat Milletvekili Osman Coşkun, ikna ve Müzakere teknikleri konularında bilgi verdi. Siyaset Akademisinin 18. Döneminin yapıldığını ve akademinin başlatılmasında emeği olduğunu kaydeden Coşkun, “ Bu akademi eğitimi ile bilgi paylaşımı yapıyoruz. İşimizi kolaylaştırıyoruz. Dinimizde bunu emrediyor, zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Bu amaçla temel bilgilerin anlatılması gerekiyor” dedi.
İnsanları ikna etmek için insanı ve yapısını bilmek gerektiğin belirten Coşkun, “ Hiçbir davranış yoktur ki üç aşamadan geçmesin. Bunların birincisi bilginin gelmesi, ikincisi karar vermek ve sonuncusu da eyleme geçmektir. Bilgi de Allah’tan gelir. Her hareketin başında niyet etmeli ve ona göre teslim olmalıyız. Böyle olursa Allah da yardım eder. Yüz tirilyon hücresi olan bir vücuda sahibiz ve nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Dolayısıyla Rabbimin izni ile oluyor. Biz niyet ediyoruz” diye konuştu.
Bir insanı ikna etmenin birinci yolunun gözlerine bakmak olduğunu söyleyen AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı 23.Dönem Yozgat Milletvekili Osman Coşkun, “ İyi iletişim kurmak iknanın olmazsa olmazıdır. Cumhurbaşkanımız hasbi olun dedi. Biz de öyle olacağız. Pozitif bir dil kullanılması gerekiyor” dedi. Slaytlar eşliğinde müzakere teknikleri hakkında bilgiler paylaştı.
İkinci dersi ise İletişim ve Sosyal Medya Uzmanı Abdulhakim Türkmen verdi. Sosyal medyanın dijital kimlik olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydeden Türkmen, “ Sosyal Medya hesaplarınızda detaylara gerek yok. Eğer sosyal medya kullanacaksanız takip edeceksiniz. İnsanların sosyal medyayı sevmelerinin sebebi interaktif olarak katılabilmesidir. Bir siyasetçi sadece siyasetten ibaret paylaşımlar yapmamalı. Sadece bayraklar ve söylemlerden ibaret olmadığınızı ve karşıya ne verdiğiniz önemlidir” dedi.
Sosyal medyanın birleştirici bir güç olduğuna dikkat çeken Türkmen, “ Çok büyük bir kitle gezi olaylarında sosyal medya üzerinden sokağa çıktı. 15 Temmuz’da da çok daha büyük bir kitle sokağa çıktı. Dolayısıyla sosyal medyanın birleştirici bir gücü vardır ve bu gücü fırsata dönüştürmek lazım” ifadelerinde bulundu.

Siyaset Akademisinde ikna ve sosyal medya eğitimi

Siyaset Akademisinde ikna ve sosyal medya eğitimi

Siyaset Akademisinde ikna ve sosyal medya eğitimi

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