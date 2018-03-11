Siyaset Akademisi’nde ilk dersi Başbakan Yardımcısı Akdağ verdi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti’nin 18. dönem Siyaset Akademisi’nin Gümüşhane programında ilk dersi verdi. Akdağ, siyasetin millete hizmet etmek için yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye genelinde 29 ilde düzenlenen ve 8 hafta sürecek olan 18. dönem Siyaset Akademisi, “1919’dan 2019’a milletin emrinde, aydınlık geleceğe” sloganıyla Gümüşhane’de başladı. Ülke genelinde bu yıl 60 bin kişinin katılması beklenen akademi programı öncesinde Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, daha sonra belediye binasının 4. katındaki salonda gerçekleştirilen programa katıldı. Burada konuşan Akdağ, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir hizmet hareketi olduğunu belirterek, “Biz bu büyük millete hizmet etmek istiyoruz. Bu millet hep inançlarının bayraktarlığını yapmış bir millettir. Bu millet bugün bütün mazlum milletlerin de umududur. Dolayısıyla siyaseti biz bunun için yaparsak, niyetimizi bu şekilde düzeltirsek çok güzel bir iş yapmış oluruz” dedi. "Neden siyaset yapıyoruz?" diyen Akdağ, “Siyaset onu doğru kullandığınız zaman çok hayırlı bir iştir. Siyaseti Allah rızası için, hizmet için yapmalıyız. İşin temeli budur. Ne yaptığımızdan daha çok ne niyetle yaptığımız önemli” şeklinde konuştu.

“Millete memur bir AK Parti camiasıyız ve bizim işimiz gücümüz bu büyük ve aziz millete hizmet etmektir”

Akdağ, “Yeni partiler kuruluyor. Geçmişte de çok kuruldu. Üstten aşağıya toplum mühendisliğiyle kurulan, tabanını milletin teşkil etmediği, küskünlerin ve belli menfaat odaklarının bir araya gelerek kurduğu partilerin hepsi tarihin çöplüğüne gitti. 17 yıldır AK Parti dimdik ayakta ve 16 yıldır iktidarda. Biz kim olduğumuzu unutursak o zaman zayıflarız. Kendimizi inkar etmiş oluruz. Millete memur bir AK Parti camiasıyız ve bizim işimiz gücümüz bu büyük ve aziz millete hizmet etmektir” diye konuştu.

“İktidar diğer insanlara hizmet etme nimetidir”

İktidarın bir nimet olduğunu fakat bu nimetin iktidarın imkanlarından faydalanma nimeti değil insanlara hizmet etme nimeti olduğunu söyleyen Akdağ, Türkiye’deki askeri ihtilallerin yalnızca askerler tarafından değil arkalarındaki ülkeler ve zinde güçlerle gerçekleştirileceğini belirterek, “Menderes’in şahsında boğulan Türk milletiydi. Özal’a kadar bütün cumhurbaşkanları asker emeklisiydi. Kötü dönemler geçirdi Türkiye” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse’nin de birer konuşma yaptığı Siyaset Akademisi’nin ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek şehirden ayrıldı.