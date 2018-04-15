Siyaset Akademisinde profesörler ders verdi

AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisinin 6. Hafta dersleri Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Siyaset Akademisinde Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ders verdi.

Düzce Siyaset Akademisi dersleri devam ediyor. Altıncı hafta derslerini Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ders verdi. Programa AK Parti Düzce İl Başkan Vekili Okan Acar, Düzce Belediyesi Başkan Vekili Özgür Sağlam ve katılımcılar katıldı.

Siyaset Akademisin ilk dersini veren Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Karabulut, ekonomi ve iktisat alanlarında bilgi verdi. Karabulut, “ 1765’den bu yana Batı ülkeleri hep üretmiş ve bizler satın almışız. Ürettikleri ile bizi bağımlı hale getirmişler. Bunun çözümü de biz artık üretmek zorundayız. Onların ürettiklerinin daha iyisini üretmeliyiz ki bir bin yıl daha geriden takip etmeliyiz” dedi.

Kontrol altında tutma felsefesi üzerine yapılan bir eğitimin olmasının yanlış olduğunu değerlendirdiğini belirten Karabulut, “ İmkan verirsek dünyanın en ileri seviyedeki teknolojiyi üretecek gençlerimiz var. Böylece ülkemizin ve dünyanın geleceğini biz de kurtarabiliriz. Bu bakış açısı içinde olmalıyız” diye konuştu.

“Siyasal iktidar ve ekonomik iktidar doğru orantılıdır”

“Atatürk siyasi bir dehadır. 1930 ila 1938 yılları arasında iki sanayi kalkınma hamlesi yapılmış ve bunda da başarılı olunmuştur. Atatürk o dönemlerde başta İran, Rusya ve Amerika’yı idare eden bir liderdir” diyen Karabulut; “1938’den sonra 1945 yılına kadar Türkiye ekonomik olarak yeniden boşluğa düşmüştür. Atatürk dönenimde başlayan o demiryolu ağı ve çalışmaları devam etseydi şu anda uzay teknolojisi ile uğraşıyor olurduk. Dolayısıyla ekonomik kuşatılmışlık Osmanlı’dan bu yana devam etmektedir. Siyasal iktidar ile ekonomik iktidar doğru orantılıdır. 2002 ile 2018 yılları arasındaki tek başına iktidarın ekonomiye katkısı çok fazladır. Sanayide ve kalkınmada yüzde 6 büyüme oranı yakalanmıştır. Katma değeri yüksek üretimi yapacak altyapıyı hazırlamamız gerekmektedir. Bunun için de gençlerimizi bu şekilde eğiterek dönüşümü sağlayabiliriz. Türkiye’nin Afrin’de ve PKK’ya karşı yaptığı başarılı operasyonların başında SİHA’ ları kendi üretmesi ve bunun da batının hoşuna gitmemesi de etkilidir” şeklinde konuştu.