Siyaset akademisine yoğun ilgi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen siyaset akademisi dersleri kursiyerlerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen siyaset akademisi dersleri devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta AK Parti Genel Merkez AR-GE Birim Başkanı Dr. Osman Coşkun ve Yazar İletişim Uzmanı Fatih Akbaba’nın dersleri ile gerçekleştirildi. İlk derste Akbaba’nın İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve fikirleriyle süslü irfan dersi ile başlayan akademinin ikinci bölümünde AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı Dr. Osman Coşkun, ‘İkna ve Müzakere Teknikleri’ konulu sunumu ile kursiyerlerin büyük beğenisini kazandı.

Dersinde ikna ve müzakere yollarını anlatan Dr.Coşkun, bu iki uzlaşma aracını en iyi kullanmanın yolunun iyi niyet, iletişimi doğru yöntemlerle kullanmaktan geçtiğini belirtti.