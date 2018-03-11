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Siyaset Akademisi’nin ilk ders zili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile çaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından bu yıl "1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" sloganı ile bu yıl 30 ilde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi’nin Bursa ayağı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış dersi ile başladı.AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Siyaset Akademisi’nde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Türkiye ve dünya ekonomisine dair bilgi yüklü notlar verdi.

Siyaset Akademisi’nin ilk ders zili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile çaldı

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından bu yıl "1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" sloganı ile bu yıl 30 ilde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi’nin Bursa ayağı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış dersi ile başladı.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Siyaset Akademisi’nde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Türkiye ve dünya ekonomisine dair bilgi yüklü notlar verdi. Sekiz hafta sürecek akademi de bakanlar, başbakan yardımcıları, milletvekilleri, yerel yöneticiler ile alanlarında uzman isimlerin derslerinin sonunda sınavlarda dereceye giren kursiyerler ödüllendirilecek.
Açılış dersinde Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgiler veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "1990’lı yıllarda yaşanan kayıplara rağmen dünya ile aramızı hızla kapatıyoruz. Türkiye iç ve dış mihraklardan kaynaklı olarak yaşadığı zorluklar, dünyada yaşanan dalgalanmalara rağmen büyüme konusunda iyi bir performans sergiliyor. Bu olumlu gelişmelerin devamının sağlanması için dünyadaki gidişatı iyi okumak, zamanın şartlarına göre güncellemeler yapmak gerekir. Bu da ancak hayatın her alanında zamana uygun reformlar yapmakla olur. Çok şükür ki hükümetlerimiz dönemlerinde dünyadaki trend ve üretim biçimlerine uygun önemli adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor” dedi.

Siyaset Akademisi’nin ilk ders zili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile çaldı

Siyaset Akademisi’nin ilk ders zili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımı ile çaldı

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