Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i ziyaret etti. CHP heyetinde TBMM CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek yer aldı.

Görüşmenin ardından Tezcan ve İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray basın açıklaması yaptı. İYİ Parti'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Tezcan, "Güzel bir çalışma yürüttük. Bundan sonra da devam edecek. Türkiye’nin temel meselesi seçim güvenliği meselesi haline gelmiştir. Özellikle TBMM anayasa komisyonu gündeminde olan son teklif sadece ittifaklar meselesi açısından tartışılıp ele alınırken içerisinde seçim güvenliğini ortadan kaldıran çok önemli maddeler göz ardı ediliyor. Bu noktada önümüzdeki seçimlere giderken hem anayasa komisyonunda görüşülen teklifteki seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler hem de güvenli seçimi sağlamak konusunda ilave alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da her iki partinin temasları devam edecek. Güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir güçlü hareketin başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı. Hem parlamento gündemine hem Türkiye gündemine bunu taşıyacağız" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bu çalışma seçim ittifakı çalışması değildir. Seçim güvenliğini sağlama çalışmasıdır" ifadelerini kullandı. (İHA)