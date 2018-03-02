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Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 'Milletle koalisyon halinde olacağız. Güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir güçlü hareketin başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i ziyaret etti. CHP heyetinde TBMM CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek yer aldı.

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Görüşmenin ardından Tezcan ve İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray basın açıklaması yaptı. İYİ Parti'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Tezcan, "Güzel bir çalışma yürüttük. Bundan sonra da devam edecek. Türkiye’nin temel meselesi seçim güvenliği meselesi haline gelmiştir. Özellikle TBMM anayasa komisyonu gündeminde olan son teklif sadece ittifaklar meselesi açısından tartışılıp ele alınırken içerisinde seçim güvenliğini ortadan kaldıran çok önemli maddeler göz ardı ediliyor. Bu noktada önümüzdeki seçimlere giderken hem anayasa komisyonunda görüşülen teklifteki seçim güvenliğini ortadan kaldıran maddeler hem de güvenli seçimi sağlamak konusunda ilave alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da her iki partinin temasları devam edecek. Güvenli seçim isteyen bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir güçlü hareketin başlaması gerektiği konusunda mutabakat ortaya çıktı. Hem parlamento gündemine hem Türkiye gündemine bunu taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bu çalışma seçim ittifakı çalışması değildir. Seçim güvenliğini sağlama çalışmasıdır" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Bülent Tezcan Meral Akşener Mutabakat

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Okuyucu Yorumları 87 yorum
abdestsiz namazsızlar ittifakı. 3ü bir arada. chp hdp iyi parti. islama karşı omuz omuza.
@ayrla25 PAPA ile ailecek fotoğraf karelerinde yer alan papazlarla kiliselerde arzı endam eden hırsızlığı belgeli bakara ayeti ile makara yapan dinsiz olarak bumu senmi diyon değişik
ülkenin başına ne geldiyse abdestli namazlı yaratıklar yüzünden geldi... hırsızlık yolsuzluk taciz tecavüz cehalet şiddet zulüm ayrımcılık hepsi sizde ama suç bizde öyle mi? yazık çok yazık...
@mah6bsddn4 papa ziyaretinin dinsizlikle ne alakası var biz diğer dinlere her zaman saygılı olduk geçmiştede böyleydi hala böyle
@ayrla25 SİZİNKİ MÜSLÜMANLIK DEĞİL ARAPÇILIK. HAYDİ GİT ARABİSTANA BURDA NE İŞİN VAR REZİL.
BAKIN ŞU UYUZ ARAPÇIYA HELE.
Allah dinleri siyasi partileri desteklesin diye yollamadi.
lan dinsiz insan seni islam diye diye taciz görmeyen çocuk kalmadı senin dine karşı anlayasın bumu lele seni anana ve sana para yardımı yapıyor sanırım
ayrla25 sen nasıl bir modelsin bir sus be cahil adam.
@isogercek2 abdesteli namazlı demeyelim din istismarcıları diyelim tek derdi abdest alıp namaz kılmak Allah rızası kazanmak isteyenlere çamur atılmasın
@mah6bsddn4 değişik ırk Müslümana laf edenlerin senin abdest namaz bilmemelerinden dolayı söyledikleri geçersiz oluyor....
Eğer aday Akşener olursa desteklenir. Ülkeye kadın eli değmesi lazım artık. Ama birleşilir Kılıçdaroğlu vs gündeme gelirse hava alırlar.
@smh.arslan fetö eli olur.
@smh.arslan kısmi olarak haklısın kardeş tamamda , ülke yönetmek mutfakta kurabiye yapmakla karıştırılmamalı bence...
@smh.arslan Süpersin kardeş.
kadın eli mi? sen araştırsana bir kaç yıllık siyaset geçmişi var bu hatunun
)) hiçte beklemediğimz bişeydi zaten)) CHP nin yan cebinde de HDP var zaten )) Biz bunu burda hep yazdık.Ama beğenmedi CHP İYİParti ve PKK sempatizanları neden beğenmediniz koçum? Yalan yazmadıkki SİZ HEP YALANLARIMI BEĞENECEKSİNİZ? Körler sağırlar birbirini ağırlar gözünü kulağınızı Milletçe açacağız 2019 da az sabırlıolun
@palermo544 SİZ MEGRİ MEGRİ ÇEKER BAŞINA 4 MİLYON ÖDÜL KOYARSINIZ SEYYAR MAHKEME KURAR PKK LILARI AKLADINIZ DOLMABAHÇEDE DOLMA YEDİNİZ SONRA MASAYA TEKME ATTINIZ PKK GİZLİCE SOKTUĞU PATLAYICILARLA BİRÇOK ŞEHİT VERDİK BALIK HAFIZALI?
iktidar, saray, para ve güç uğruna her şeyi meşru sayanlar, gün olur Habur da PKK yı, PYD lideri Salih Müslüm' u otellerde ağırlar..
saadet i de alın yanınıza kim tutar sızı
@fixir23 hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa
@fixir23 saadet girerse kimse oy vermez.
Aklın yolu bir. Doğru bir karar...
En az %60 en az...İnşallah Allahım,ülkemiz için en hayırlısı bu olur...
@tayfunaka Balık kavağa çıkarsa.
denize düşen yılana sarılır chp de iyi parti denen fetöcüye pkk partisi hdp ye tamamen zıt islama düşman olduğunu bas bas bagırarak ilan etmesine rağmet sadet partisine sarıldı yazık çok yazık chp sana chp ye oy verenler kime oy verdiğinize iyi bakın
merala ve partisine çok yakışır cehape ile ortaklık yapmak hani milliyetçiler ya ondan cehape de pyd'ye tık demiyor ya cehape li bir çok vekil terörist cenazelerine gidiyor ya ne yakışır bee
HADİ KONUŞUN CHP Lİ ERKEKLER..SUSTUNUZMU....BİRDE İYİ BAKIN CHP GİDİYOR ZİYARETE....HOHOHOHHHHOOOOO..NE HALLERE DÜŞTÜ SİYASETİNİZ BEEE..HDP İLE YATIP SALLANIP...İYİ İLE UYANIR OLDUNUZ...YAZIK BEE..BAYKALIN BUNLAR TOZU OLAMAZ...BİRDE UTANMADAN BİZ ATATÜRKÇÜYÜZ DİYCEKLER SEÇMENE...NE YAPSA NAFİLE KILIÇTAROĞLU...ALACAĞI OYUDA DÜŞÜRDÜ BU ACEMİ LİDERLİĞİ YÜZÜNDEN..CHP,İYİ HDP KÖTÜ..Bİ YAŞIMA DAHA BASTIM.
chp+iyi+saadet üçlüsü seçimlere birlikte katılırsalar kesinlikle başarılı olurlar ve canı gönülden bu oluşuma ben oy veririm.
@horus_15 benimde temennim oda hepsini toplasan %32 etmez..
bırakın bu numaraları..seçim güvenlğiymişmiş..::
2019 son şans İyi parti-Chp-Saadet birleşmeli
ver coşkuyu mynet kendilerini bi mok zannetsinler.habire haber yapın bu müsfetteleri belki biriki salak bulup kandırırsınız
İyi parti şayet chp ve hdp ile ittifak yaparsa ben ve ben gibi düşünen onbinler İyi partiye oy vermez Sayın Merak hanım lütfen yanlış yapmayin
@orik70 BAŞTAKİLERİN GİTMESİ VE HER ŞEYİN ESKİ HALİNE GELMESİ İÇİN KISA VADELİ İTTİFAK GEREKLİ ,SONRA HERKES KENDİ YOLUNA. ÖNCEKİ SEÇİMDE BU OLMUŞTU AMA STEPNE BAHÇELİ BİLİYORSUNUZ HEMEN TAVIR KOYMUŞTU. AMAÇ MEVCUT GİDİŞATTAN KURTULMAK.
bunlar pazarlık bile yapamazlar nasıl ittifak yaparlar anlamanın mümkünü yok.
@izmirlierol aklın yolu birdir kardeş. ön koşul ahlak ve dürüstlükse bu ülkede herkes uzlaşır.
fetönün iyi neferleri..
değişim farz.
Ölüler sağ duruyor ? soy ağacında. Feto bu nu dıyormus demekkı olulerınız kaldırın dıye . nasıl oy alındıgıda ortaya cıktı
Bahçeli nin ardından giden Mehape li Ülkücüler, Biz iyi Partinin olası CHP ile ittifak yapmasına ateş püskürüyor ortaya, kardeşim biz MHP olarak geçmişte ekmek için emsaaleddin Bey ile ittifak yapıp ortak aday çıkarmadık mi?? si önce kendinize bakın..Biz Ülkücülere en ağır şekilde hakaret edenlerle koalisyon kurdunuz.lakin mesele İYİ PARTİ MHP yi anketlerde sollayınca neden deliye dönüyorsunuz ????????
kuklaların buluşması.
hdp yi alın yanınıza.fakınız yok zaten
Yanlış politikaların yüzünden Oyunun bir bölümünü zaten Akşener e kaptırdın..değişen birşey yok..
adamlar uydulari vuracak sistem gelistirmisler bizde bunlarla zaman kaybediyoruz
chp meclise ilk pkk lilari soktu simdide fetoculari sokmaya ugrasiyor Atanin partisi ne hale geldi yaziklar olsun
Boş...
yakışmış CHP_FETÖ_MERAL _ HDP(PKK_PYD) YAZIKLAR OLSUN SİZE
@yusuf_kocagoz_1971 sen aklını kirayamı verdin
chp il once meclise pkk lila
şehitlerin kanı üstüne oyun oynuyorsunuz hala utanmadan fırsat bu fırsat diye sıcak koltuklarınızda bari bu günlerde susunuz üzülüyormuş gibi yapınız tek derdiniz oy deyil vatan, beraberlik olsun terbiyesizler
Akparti geldi. ilk 5 sene ehli sünnet çalıştı.Ya sonra hep hırsızlık hep adam kayırma. Münafık parti oldu
NE KADAR ATATÜRK DÜŞMANI VARSA CHP... NE KADAR ÇIKMA, PERT SİYASİ VARSA İYİ PARTİDE TOPLANDI.. KADRODA TERÖRİSTLER EKSİK !! ŞİMDİ CHP VE İYİ PARTİDEN HDP ZİYARETİ BEKLİYORUZ.
chp zaten kendini dhkpc lilere teslim etti ilk once meclise pkk lil
mecliste ne kadar çok parti olursa o kadar güzel olur, tüm halk temsil edilmeli ki demokrasi yerine geldin, cumhurbaşkanlığı için Sn. İlker Başbuğ nasıl olur ? tüm fetöcüler kıvranmaya başlar Güzel ülkem huzur bulur
HAAAA TENCERE YUVARLANIR KAPAĞINI BULUR.AKŞENERE ÜLKÜCÜ DİYEN ZİL KOMİNİSTTİR.ÜLKÜCÜLÜĞÜN GADASINI ALSIN AKŞENER.9 IŞIK NEDİR BİLMEZ SORSAN. AMA ÜLKÜCÜYÜM DER.AYNI DİRİŞTETKİ MAHPERİ HATUNUN TIPKISIDIR.
okumadan yorum yapıyorsunuz mal gibi. güvenli seçim mutabakatı diyorlar yani akepe oy çalmasın diye birlik olalım diyorlar....
@etavbatir OY ÇALINDIĞINI NEREDEN ÇIKARDINIZ YAYGARACILAR... ÇAMUR AT PARTİSİ başka bi halınız yok. OY çalındı da sizin elemanlarınız nerede ne halt yiyorlardı.. ANCA Kendinizi kandırın ... 10. yenilginiz sonunuz olsun...
Allah'ım vatan hainlerine içerde ve dışarda fırsat verme.
@sgalip Aralarında Allah'ım vatan hainlerine içerde ve dışarda fırsat verme. yazısını bie beğenmeyen var. SİZ İŞTE BU SUNUZ...
ülke yönetmek ssk yı batırmaya benzemez
DOĞRU BİR KARAR İNŞALLAH CHP VE İYİ PARTİ CUMHUR İTTİFAKI YAPAR SADET PARTİSİDE ONLARA KATILIR ABDULLAH GÜL GİBİ DOĞRU BİR ADAY DA ÇIKARTIRSALAR O ZAMAN AKP DE MHP DE TARİH OLUR
ayarla 25)hep den C H P sana iyi bir abdest aldırır aklı kıt at gözlüğü takmış yaratık o karanlık beğninle sen abdest alsan, namaz kılsan ne olur et beyinli koyun me mee meeeeee kömür,makarna,oyuncak güruhu
FETÖCÜLER PYD CİLERİ AĞIRLAR,MİLLETİ EN AYI SANIRLAR,SANDIKDA ŞAPLAĞI YERLER
@enbeyazzambaklar öyleyse FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ILE EL ELE olanların taaaaaaa
CHP,HDP,İYİ hepsi aynı hedef doğrultusunda hareket ediyorlar zaten. Yani ittifak yapmaları gayet doğal. Buyursun birleşsinler. Kapalı kapılar ardında iş çevireceklerine delikanlı gibi ortaklıklarını açıklasınlar. Zaten kendi deyimleriyle Hayırda birleşmişlerdi. Millette kim kimle iş tutuyor görüp ona göre kararını versin. Millet kimi seçeceğini bilir...
hahahay yarabbim diyecek çok şeyler var ama değmezsiniz toplanın toplanın bir zamanlar çatı adayı çıkarmıştınız ekmeleddin nerde ne çatınız kalmıştı nede duvarınız insan bir akıllanır sizde akıl ne gezer çatı adayınızla kaç parti birleşmiştiniz hattadevlet bahçelide vardı çatınızda anlaşılan toptan uçacaksınız iyi uçmalar
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