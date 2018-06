"Siyasete şiddet bulaştıranlar bedelini mutlaka ödeyecekler"

- "Millet kendi egemenliğine sahip çıksın"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerine değinen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermeni soykırımını tanıyan, her türlü eylemi öven, 'Ramazanda bayram mı olur?' diyen, milletin değerlerini aşağılayan, 'Cenazede ezan var, şehitte ezan var yeter artık' diyen adamların listede olduğu parti mi CHP? Bu değil. Kendinizi kandırmayın. 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün kendisi AK Parti'de olur kardeşim. Ama 'Milli egemenlik FETÖ'nün olsun darbecinin olsun' diyen orada olur kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum; sakın ha yanlış yapmayın. Atatürk'ün hatırası baş tacı. Bu dağlarda, Çanakkale'de savaşan o kahramanın ne yaptığını biz biliyoruz. 'Bu ülke bağımsız olsun, yağa kalksın' diye kavga etti. Bugün bağımsızlığı Muharrem İnce mi, Tayyip Erdoğan mı temsil ediyor? İyi bakmak lazım. Bugün bağımsızlığı 'on tane adaya gitmişler onu da kabul etmemiş sana kalmışız' denenler mi, yoksa başından beri MHP'yle AK Parti'nin bu ikbali, milli mücadele partilerinin aday gösterdiği Tayyip Erdoğan mı? Çok net, bu ülkede kavga 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diyenlerle 'Hayır arkadaşım Avrupa'yla anlaşalım, FETÖ'yle anlaşalım, her şeyi yapalım usulen iş birliği tutalım' diyenler arasındadır. Biz istiyoruz ki bu millet kendi egemenliğine sahip çıksın. Bu millet kendi geleceğini kendi belirlesin."