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"Siyasete şiddet bulaştıranlar bedelini mutlaka ödeyecekler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "(Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı) Çanakkale meydanından, şehitler diyarından haykırıyorum; siyasete şiddet bulaştıranlar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Yargımız gereğini yapacak, kimin bu konuda ne dahili varsa hesabını soracaktır" - "Atatürk hayatta olsa CHP'de kongreye girse kazanamaz. Bu parti CHP değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil" - "Eski yıllarda Atatürk'ün partisi, hala Atatürk'ün partisiyken Anıtkabir'den seçim kampanyasına başlardı. Şimdi Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kampanya başlattılar"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Çanakkale meydanından, şehitler diyarından haykırıyorum; siyasete şiddet bulaştıranlar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Yargımız gereğini yapacak, kimin bu konuda ne dahili varsa hesabını soracaktır." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının ardından mübarek bayramın da hep birlikte idrak edildiğini söyledi.

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını anımsatan Turan, seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlattı.

Turan, CHP'yi de eleştirerek, şöyle konuştu:

"Eski yıllarda Atatürk'ün partisi, hala Atatürk'ün partisiyken Anıtkabir'den kampanya başlardı. Şimdi Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kampanya başlattılar. Yazıklar olsun. 90 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin geldiği yer, Selahattin Demirtaş kardeşten başka bir şey olmadı. 3 gün önce bir grup başkanvekili izlemişsinizdir, 'Biz ikinci tura kalacağız. Kaldığımız zaman Selahattin Demirtaş'a da başkan yardımcılığı teklif edeceğiz' dedi. Kim dedi; Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dedi. Çanakkaleliler, bir daha söylüyorum; aklınızı başınıza alın. Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi falan değil. İddia ediyorum; Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa, Afrin operasyonunun yanında mı olurdu? 'Afrin'de ne işin var?' diyenin mi yanında olurdu? Fırat Kalkanı'nın yanında mı olurdu? 'Boyundan büyük işe kalkma' diyenin mi yanında olurdu? Arkadaşlar bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Atatürk hayatta olsa CHP’de kongreye girse kazanamaz. Bu parti CHP değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil."

- "Millet kendi egemenliğine sahip çıksın"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerine değinen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermeni soykırımını tanıyan, her türlü eylemi öven, 'Ramazanda bayram mı olur?' diyen, milletin değerlerini aşağılayan, 'Cenazede ezan var, şehitte ezan var yeter artık' diyen adamların listede olduğu parti mi CHP? Bu değil. Kendinizi kandırmayın. 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün kendisi AK Parti'de olur kardeşim. Ama 'Milli egemenlik FETÖ'nün olsun darbecinin olsun' diyen orada olur kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum; sakın ha yanlış yapmayın. Atatürk'ün hatırası baş tacı. Bu dağlarda, Çanakkale'de savaşan o kahramanın ne yaptığını biz biliyoruz. 'Bu ülke bağımsız olsun, yağa kalksın' diye kavga etti. Bugün bağımsızlığı Muharrem İnce mi, Tayyip Erdoğan mı temsil ediyor? İyi bakmak lazım. Bugün bağımsızlığı 'on tane adaya gitmişler onu da kabul etmemiş sana kalmışız' denenler mi, yoksa başından beri MHP'yle AK Parti'nin bu ikbali, milli mücadele partilerinin aday gösterdiği Tayyip Erdoğan mı? Çok net, bu ülkede kavga 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diyenlerle 'Hayır arkadaşım Avrupa'yla anlaşalım, FETÖ'yle anlaşalım, her şeyi yapalım usulen iş birliği tutalım' diyenler arasındadır. Biz istiyoruz ki bu millet kendi egemenliğine sahip çıksın. Bu millet kendi geleceğini kendi belirlesin."

- Suruç'taki olay

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırının siyaset tarihine acı bir not olarak kaydedildiğini belirten Turan, "Seçim yarıştır, rekabettir. Yarışırız, polemik yaparız. Kampanyada bunlar olur. Ama el sıkmamak, kavga etmek, hele ki şiddet, silah asla kimsenin kabul edemeyeceği bir şeydir... Çanakkale meydanından, şehitler diyarından haykırıyorum; siyasete şiddet bulaştıranlar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Yargımız gereğini yapacak, kimin bu konuda ne dahili varsa hesabını soracaktır." diye konuştu.

Turan, böyle bir meselenin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"PKK dağda istediğini elde edemeyince terör örgütü güvenlik güçlerimiz karşısında hiçbir şey yapamaz hale gelince şehirde bunu yapmaya başladı. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Seçim meydanları savaş meydanı değildir. Hala seçim meydanını, savaş meydanı zanneden, gören varsa seçim akşamı hesabını bu halktan görecektir. O tokadı öyle bir vuracağız, bir daha demokratik imkanlar neymiş, teröre destek neymiş, iyi öğrenmesi lazım. Sonuç olarak siyasette asla şiddete izin vermeyeceğiz. Ben Suruç'ta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle bir şey olmamasını ümit ediyorum."

Bayramlaşma programına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, milletvekili adayları, eski milletvekilleri, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Turan Çanakkale

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