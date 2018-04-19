HABER

Siyasetin duayenleri Konak’ta buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Vefa Gecesine yerel ve genel siyasette uzun süre görev almış birçok isim katıldı.Türkiye Meclis Üyeleri Birliği’nin 5’incisini düzenlediği Vefa Gecesi bu kez Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Siyasetin duayenleri Konak’ta buluştu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Vefa Gecesine yerel ve genel siyasette uzun süre görev almış birçok isim katıldı.
Türkiye Meclis Üyeleri Birliği’nin 5’incisini düzenlediği Vefa Gecesi bu kez Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen yemeğe çok sayıda eski il genel ve belediye meclis üyesinin yanı sıra eski Bakan Işılay Saygın, İzmir eski Milletvekilleri Bülent Baratalı, Tuğrul Yemişçi, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, eski belediye başkanları Cemil Şeboy, Ahmet Sarışın, Hakan Tartan, Sıtkı Kürüm, Nurgül Uçar ile mevcut Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ katıldı.

Başkan Pekdaş’a teşekkür plaketi
Siyasetin duayen isimlerini buluşturan gecenin açılışında konuşan Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, desteklerinden ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. 1998 yılında kurulan birliğin bu yıl 5. kez düzenlediği vefa gecesinin önemine değinen Kocabıyık bu tür buluşmaların kent için de önemli olduğunu söyledi. İzmir’e çeşitli makamlarda hizmet etmiş siyaset insanlarını biraraya getirmeye devam edeceklerini dile getiren Kocabıyık, katılanlara teşekkür etti. Gecede Kocabıyık geçmiş yıllarda belediye meclis üyeliği yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a da birliğe yaptığı desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdi.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yaptığı konuşmada, “Siyasetin farklı dönemlerinde farklı alanlarda görevler yapmış siz değerli isimlerin karşısında konuşmak benim için zor ve heyecan verici. Bu tür vefa gecelerinin bir önemli yanı da bu güzel bir araya gelişleri sağlıyor olması... Beni heyecanlandıran bir başka konu da bir kadın belediye başkanı olarak siyasette kadınları temsil etmenin onurunu yaşamam... Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet etmekten onur duyuyorum
Parlamenter sistemin önemine değinen Pekdaş, 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 98’inci yıldönümünün kutlanacağını hatırlatarak, meclislerin önemine vurgu yaptı. Kendisinin de iki dönem belediye meclis üyeliği yaptığını dile getiren Pekdaş, “Belediye başkanı seçilir seçilmez 4 Haziran 2014’te Konak’ta görev yapmış bütün belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle bir araya geldik. Hep birlikte fotoğraf verdik. Halkın oyuyla göreve gelen bizler çok önemli sorumlulukları da üstleniyoruz. Komşumuza hizmet etmek onuru çok az kişiye nasip oluyor. Bu hizmeti üstlenmekten onur duyuyorum. Bugün aranızda olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Demokrasi kurumlarla güçleniyor. Bunu sağladıkları için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından gece plaket töreniyle sürdü. Hizmetlerinden ötürü Işılay Saygın’a plaketini gecenin ev sahibi Başkan Sema Pekdaş verirken, Burhan Özfatura’ya ise Bülent Baratlı plaket verdi. Vefa gecesi Mikrop Hikmet’in şarkıları eşliğinde son buldu.

Siyasetin duayenleri Konak’ta buluştu

Siyasetin duayenleri Konak’ta buluştu

Siyasetin duayenleri Konak’ta buluştu

Donald Trump'tan çekilme sinyali!Donald Trump'tan çekilme sinyali!
ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.