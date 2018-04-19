Siyasetin duayenleri Konak’ta buluştu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Vefa Gecesine yerel ve genel siyasette uzun süre görev almış birçok isim katıldı.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği’nin 5’incisini düzenlediği Vefa Gecesi bu kez Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen yemeğe çok sayıda eski il genel ve belediye meclis üyesinin yanı sıra eski Bakan Işılay Saygın, İzmir eski Milletvekilleri Bülent Baratalı, Tuğrul Yemişçi, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, eski belediye başkanları Cemil Şeboy, Ahmet Sarışın, Hakan Tartan, Sıtkı Kürüm, Nurgül Uçar ile mevcut Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ katıldı.

Başkan Pekdaş’a teşekkür plaketi

Siyasetin duayen isimlerini buluşturan gecenin açılışında konuşan Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, desteklerinden ötürü Başkan Pekdaş’a teşekkür etti. 1998 yılında kurulan birliğin bu yıl 5. kez düzenlediği vefa gecesinin önemine değinen Kocabıyık bu tür buluşmaların kent için de önemli olduğunu söyledi. İzmir’e çeşitli makamlarda hizmet etmiş siyaset insanlarını biraraya getirmeye devam edeceklerini dile getiren Kocabıyık, katılanlara teşekkür etti. Gecede Kocabıyık geçmiş yıllarda belediye meclis üyeliği yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a da birliğe yaptığı desteklerden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yaptığı konuşmada, “Siyasetin farklı dönemlerinde farklı alanlarda görevler yapmış siz değerli isimlerin karşısında konuşmak benim için zor ve heyecan verici. Bu tür vefa gecelerinin bir önemli yanı da bu güzel bir araya gelişleri sağlıyor olması... Beni heyecanlandıran bir başka konu da bir kadın belediye başkanı olarak siyasette kadınları temsil etmenin onurunu yaşamam... Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.