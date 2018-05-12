CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin ittifakta yer almamasına ilişkin, "Siyaset ileriye dönük bir iştir, önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir. Önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bütün siyasi partilere eşit mesafede davranacak bir kişi olarak inşallah gönüllerde bu millet ittifakı kuracaktır." dedi.

İnce, Antalya ziyareti kapsamında konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında, başka cumhurbaşkanı adaylarının ileri sürdüğü projeler arasında beğendikleri varsa onları da yapabileceklerini, bu konuda bir komplekslerinin bulunmadığını belirtti.

Bir gazetecinin, "İkinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna İnce, "Yardımcı olurum. Bu düşüncemi tekrar ediyorum. Aynı şeyi diğer adaylardan da isterim. Benimle ilgili böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olmalarını isterim. Bu beni mutlu eder. Bu aynı zamanda birinci tur öncesinde karşılıklı centilmenlik anlaşmasıdır. Benim sözüm söz ama herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararına olacaktır." yanıtını verdi.