TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz, şiddetin olduğu yerde siyaset olmaz. Dolayısıyla siyaset yapanlar bir tercih yapmak zorundadır." dedi.

Aydın, Kahta ilçesi Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Kurum amirleri ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aydın, programda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyı lanetledi.

Siyaset ile şiddettin asla bir araya gelmeyecek iki unsur olduğunu ifade eden Aydın, "Siyasetin olduğu yerde şiddet olmaz, şiddetin olduğu yerde siyaset olmaz. Dolayısıyla siyaset yapanlar bir tercih yapmak zorundadır. Ya proje, fikir üreteceksiniz, siyaset yaparak halka hizmet edeceksiniz ya da terörün değirmenine su taşıyacaksınız. Hem siyaset yapmak hem de sırtlarını terör örgütlerine dayamak birbiri ile çelişen unsurlar. Terör örgütlerine sırtlarını dayayanlar kendi kendilerini inkar ediyor." diye konuştu.