"Siyasi istikrarsızlığın gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen yönetim şekliyle bazen iki adım attıklarını ve bir adım geriye geldiklerini belirterek, "Şu bir gerçek ki artık Türkiye'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerin neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy Mahallesi'nde Ayva-Der tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bir taraftan ramazanın iklimini diğer taraftan da 24 Haziran'daki seçimin atmosferini herkesle beraber yaşadıklarını söyledi.

Burada gördüğü manzaranın, birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''Türkiye'de milli ve yerli düşünceye sahip, milli ve yerli eksende dış politika geliştirme sadedinde hareket eden ve Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dış güçlere karşı daha muhkem hale gelmesi için çaba sarf eden, bunun yanı sıra 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminden sonra ortaya çıkan fotoğrafı, Türkiye ile ilgili kötü emelleri çok iyi okuyarak bir 'Cumhur İttifakı' tesis eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, malum olduğu üzere aynı şemsiye altında bir seçime gidiyorlar.''