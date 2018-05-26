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"Siyasi istikrarsızlığın gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 22:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen bu yönetim şekliyle ne yazık ki bazen iki adım attık, bir adım geriye geldik" - "Şu bir gerçek ki artık Türkiye'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerin neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen yönetim şekliyle bazen iki adım attıklarını ve bir adım geriye geldiklerini belirterek, "Şu bir gerçek ki artık Türkiye'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerin neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ayvaköy Mahallesi'nde Ayva-Der tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bir taraftan ramazanın iklimini diğer taraftan da 24 Haziran'daki seçimin atmosferini herkesle beraber yaşadıklarını söyledi.

Burada gördüğü manzaranın, birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''Türkiye'de milli ve yerli düşünceye sahip, milli ve yerli eksende dış politika geliştirme sadedinde hareket eden ve Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dış güçlere karşı daha muhkem hale gelmesi için çaba sarf eden, bunun yanı sıra 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişiminden sonra ortaya çıkan fotoğrafı, Türkiye ile ilgili kötü emelleri çok iyi okuyarak bir 'Cumhur İttifakı' tesis eden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, malum olduğu üzere aynı şemsiye altında bir seçime gidiyorlar.''

Çavuşoğlu, 16 Nisan referandumundan sonra yeni bir döneme adeta bir kapı aralamak üzere olduklarını dile getirdi.

''Yarım asrı aşkın bir süredir parlamenter sistem olarak ifade edilen bu yönetim şekliyle ne yazık ki bazen iki adım attık, bir adım geriye geldik." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen darbelerle karşılaştık, bazen ekonomik türbülansların içine girdik, bazen farklı farklı dezenformasyonlarla karşılaştık ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'de bundan sonraki süreçte asla ama asla istikrarsız yönetimlerim neşvünema bulamayacağı, siyasi istikrarsızlığın hiçbir şekilde gündemimizde olmayacağı döneme kapı aralıyoruz. Arife tarif gerekmez değerli kardeşlerim. Siz ne yapacağınızı da biliyorsunuz, nereye döneceğinizi de biliyorsunuz. Bu ülkenin sevdalıları olarak Türkiye'yi uzak ufuklara aşkla, sevdayla kimlerin taşıyacağını da çok iyi görüyorsunuz.''

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, bazı milletvekilleri ve milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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