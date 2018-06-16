CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Suruç'taki saldırıyı kınadıklarını belirterek "Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." dedi.
Siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti.
CHP'de heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner ağırladı.
İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Koç, demokratik kültürün, şiddet, baskı, terör gibi unsurları barındırmaması gerektiğine dikkati çekti.
Suruç'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan, sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Umarım adli makamlar olayı etraflıca değerlendirirler." diye konuştu.
- İşkence gören yavru köpek
Sakarya'da bir köpek yavrusuna yapılan işkenceyi de hatırlatan Koç, şiddetin artık toplumun her kesimine girdiğini, bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Koç, "Hayatın her alanında vahşete karşı durmamız gerekiyor. İnşallah o zalim yakalanır ve gerekli cezayı alır. Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Koç, seçimlerde AK Parti'ye başarılar da diledi.
- "İslam dünyasının huzura çok ihtiyacı var"
Emrullah İşler de Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu.
İşler, "Huzura, barışa, İslam dünyasının çok ihtiyacı var. İslam dünyası kanla, gözyaşıyla anılıyor." dedi.
Suruç'taki olaya kadar güzel bir seçim ortamı yaşandığına vurgu yapan İşler, "Ama son Suruç'taki olay bizi de üzdü. Böyle olaylar yaşanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Temenni ederiz ki seçime kadar başka ciddi bir tatsızlık yaşanmaz." diye konuştu.
Türkiye'nin 16 Nisan'daki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye karar verdiğini hatırlatan İşler, Türkiye'nin siyasi olgunluğa erişmiş demokratik bir ülke olduğuna işaret etti.
İşler, "Ben milletçe, barış ve huzur içerisinde sükunetle bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Suruç'taki olay da tüm yönleriyle aydınlanacaktır. Daha fazla şiddeti körükleyici açıklamalar yapılmaması gerekir ki biz de o konuda son derece hassasız. Aklıselimle hareket ederek barış ve huzur içinde bu seçimi gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.
- DSP heyetinin ziyareti
Koç, AK Parti heyetinin ardından Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyetini kabul etti.
Bu ziyaret sırasında DSP'nin seçimlere katılamaması konusu gündeme geldi.
Tambova, YSK'nin böyle bir kararı almasını beklemediklerini ve kendilerinin de çok şaşırdığını söyledi. Hüseyin Kul da Türkiye'nin, YSK'nin aldığı bu kararla bir hukuksuzluk yaşadığını dile getirdi.
Haluk Koç da DSP'nin köklü bir siyasi parti olarak seçimlerde olması gerektiğini belirtti.
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