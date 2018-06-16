HABER

Siyasi partiler arası bayramlaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 10:37 | Son Güncelleme

AK Parti'nin CHP'ye yaptığı ziyarette Suruç'taki saldırı konuşuldu - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç: - "Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız" - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: - "Daha fazla şiddeti körükleyici açıklamalar yapılmaması gerekir ki biz de o konuda son derece hassasız. Aklıselimle hareket ederek barış ve huzur içinde bu seçimi gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Suruç'taki saldırıyı kınadıklarını belirterek "Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner ağırladı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Koç, demokratik kültürün, şiddet, baskı, terör gibi unsurları barındırmaması gerektiğine dikkati çekti.

Suruç'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan, sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Umarım adli makamlar olayı etraflıca değerlendirirler." diye konuştu.

- İşkence gören yavru köpek

Sakarya'da bir köpek yavrusuna yapılan işkenceyi de hatırlatan Koç, şiddetin artık toplumun her kesimine girdiğini, bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Koç, "Hayatın her alanında vahşete karşı durmamız gerekiyor. İnşallah o zalim yakalanır ve gerekli cezayı alır. Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, seçimlerde AK Parti'ye başarılar da diledi.

- "İslam dünyasının huzura çok ihtiyacı var"

Emrullah İşler de Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İşler, "Huzura, barışa, İslam dünyasının çok ihtiyacı var. İslam dünyası kanla, gözyaşıyla anılıyor." dedi.

Suruç'taki olaya kadar güzel bir seçim ortamı yaşandığına vurgu yapan İşler, "Ama son Suruç'taki olay bizi de üzdü. Böyle olaylar yaşanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Temenni ederiz ki seçime kadar başka ciddi bir tatsızlık yaşanmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin 16 Nisan'daki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye karar verdiğini hatırlatan İşler, Türkiye'nin siyasi olgunluğa erişmiş demokratik bir ülke olduğuna işaret etti.

İşler, "Ben milletçe, barış ve huzur içerisinde sükunetle bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Suruç'taki olay da tüm yönleriyle aydınlanacaktır. Daha fazla şiddeti körükleyici açıklamalar yapılmaması gerekir ki biz de o konuda son derece hassasız. Aklıselimle hareket ederek barış ve huzur içinde bu seçimi gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

- DSP heyetinin ziyareti

Koç, AK Parti heyetinin ardından Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyetini kabul etti.

Bu ziyaret sırasında DSP'nin seçimlere katılamaması konusu gündeme geldi.

Tambova, YSK'nin böyle bir kararı almasını beklemediklerini ve kendilerinin de çok şaşırdığını söyledi. Hüseyin Kul da Türkiye'nin, YSK'nin aldığı bu kararla bir hukuksuzluk yaşadığını dile getirdi.

Haluk Koç da DSP'nin köklü bir siyasi parti olarak seçimlerde olması gerektiğini belirtti.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyorDevlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim (3)Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Muharrem İnce, 'bizim köyün geleneğidir' dedi, sıraya girdi

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihe geçtim

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.