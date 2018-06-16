Siyasi partiler arası bayramlaşma

Suruç'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan, sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Umarım adli makamlar olayı etraflıca değerlendirirler." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Suruç'taki saldırıyı kınadıklarını belirterek "Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." dedi.

Suruç'taki olaya kadar güzel bir seçim ortamı yaşandığına vurgu yapan İşler, "Ama son Suruç'taki olay bizi de üzdü. Böyle olaylar yaşanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Temenni ederiz ki seçime kadar başka ciddi bir tatsızlık yaşanmaz." diye konuştu.

Koç, "Hayatın her alanında vahşete karşı durmamız gerekiyor. İnşallah o zalim yakalanır ve gerekli cezayı alır. Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da bir köpek yavrusuna yapılan işkenceyi de hatırlatan Koç, şiddetin artık toplumun her kesimine girdiğini, bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 16 Nisan'daki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye karar verdiğini hatırlatan İşler, Türkiye'nin siyasi olgunluğa erişmiş demokratik bir ülke olduğuna işaret etti.

İşler, "Ben milletçe, barış ve huzur içerisinde sükunetle bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Suruç'taki olay da tüm yönleriyle aydınlanacaktır. Daha fazla şiddeti körükleyici açıklamalar yapılmaması gerekir ki biz de o konuda son derece hassasız. Aklıselimle hareket ederek barış ve huzur içinde bu seçimi gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

- DSP heyetinin ziyareti

Koç, AK Parti heyetinin ardından Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyetini kabul etti.

Bu ziyaret sırasında DSP'nin seçimlere katılamaması konusu gündeme geldi.

Tambova, YSK'nin böyle bir kararı almasını beklemediklerini ve kendilerinin de çok şaşırdığını söyledi. Hüseyin Kul da Türkiye'nin, YSK'nin aldığı bu kararla bir hukuksuzluk yaşadığını dile getirdi.

Haluk Koç da DSP'nin köklü bir siyasi parti olarak seçimlerde olması gerektiğini belirtti.

