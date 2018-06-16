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Siyasi partilerde bayramlaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

AK Parti heyeti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu - MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: - "(Suruç'taki saldırı) Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. AK Parti camiasına, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" - "Cumhur İttifakı'nın başarılı olacağından ve birinci turda MHP'nin de adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğinden hiç şüphemiz yok" - AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan: - "Hiçbir seçimde böyle bir olay yaşanması kabul edilemez, olmaması gerekir. O konuda bütün partilere itidal tavsiye etmek lazım. İnşallah bir daha buna benzer olaylar olmaz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Suruç'taki saldırıya ilişkin, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. AK Parti camiasına, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki heyet, siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde MHP'yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı.

Karakaya ziyarette yaptığı konuşmada, Suruç'taki saldırıya ilişkin, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. AK Parti camiasına, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah başka bir benzeri olayla karşılaşmadan 24 Haziran akşamı bu süreci başarıyla tamamlamış olacağız. Başınız sağolsun, geçmiş olsun." dedi.

Terörle mücadeleye değinen Karakaya, "Geçmiş seçimlere bakarak bu dönemdeki seçimlerin çok daha demokratik olacağını, oradaki kardeşlerimiz, halkımız açısından daha bir kendi iradelerini sandığa yansıtabileceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaya, terörle mücadelenin aksamadan, akamete uğramadan devam etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Afrin'den başlayan Kandil'e kadar uzanan o bölge bizim milli güvenliğimiz ve milli bekamızla doğrudan doğruya alakalı bir operasyon. Gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı operasyonu başarıyla devam ediyor. Kandil inşallah çok kısa süre içinde Türk bayrağının dalgalandığı bir bölge olacak. İnşallah çok kısa süre içinde Kandil'e Türk bayrağı asılacak."

Karakaya, Cumhur İttifakı'nın temel amaç ve hedeflerine değinirken de "Saha çalışmalarında şunu görüyoruz, Cumhur İttifakı'nın başarılı olacağını, birinci turda MHP'nin de adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğinden hiç şüphemiz yok. Sahadan aldığımız net şey bu." dedi.

- "Menfur bir saldırı"

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Suruç'ta AK Parti'lilere "menfur bir saldırı" yapıldığını belirterek, "Malum örgütün bir provokasyonu olduğunu, o provokasyonun o noktaya gelmesinin de gerçekten milletimiz adına üzüntü verici olduğunu kabul etmemiz lazım. Hiçbir seçimde böyle bir olay yaşanması kabul edilemez, olmaması gerekir. O konuda bütün partilere itidal tavsiye etmek lazım. İnşallah bir daha buna benzer olaylar olmaz." dedi.

- "Yüzde 55-60 civarında oy bekliyoruz"

Bu arada, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyet de MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Karakaya, "kardeş parti" olarak nitelediği BBP'nin tüm teşkilatının ve Genel Başkan Mustafa Destici'nin bayramını kutladı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren de Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "AK Parti camiasına, ülkemize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde başarılı olması temennisinde bulunan Eren, "Cumhur İttifakı'ndan seçimde yüzde 55-60 civarında oy bekliyoruz." diye konuştu.

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ak parti BBP Siyasi partilerde bayramlaşma

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