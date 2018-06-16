Siyasi partilerde bayramlaşma

Partilerinin 16 Nisan referandumu öncesindeki duruşunu koruyarak Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını anlatan Karabulut, Genel Başkan Mustafa Destici ve partililerin sahada çalıştıklarını, seçimin birinci turda sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi. Sahadaki havanın da bu yönde olduğunu söyleyen Karabulut, "Millet ne derse o olsun diyoruz." dedi.

Ünsal Karabulut, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu da beraberinde getirdiğini belirterek bu kapsamda Cumhur İttifakı'na büyük önem verdiklerini söyledi.

BBP'yi daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Saadet Partisi, MHP, DSP, AK Parti, DP ve CHP heyetleri, BBP'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz da seçim çalışmalarında alanda gördüğü kadarıyla birinci turda cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanacağı kanaatinin güçlü olduğunu dile getirerek seçimin ikinci tura kalması halinde kaotik güçlerin devreye girebileceğini, bu nedenle Türkiye'nin istikrarı için birinci turda seçimin tamamlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

- AK Parti heyetinin ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti de BBP'yi ziyaret etti.

Emrullah İşler, Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesini diledi. İslam dünyasının huzura çok ihtiyacı bulunduğunu, buraya gelen huzurun kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.

Seçimde BBP ile birlikte olmalarının da kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini ifade eden İşler, seçimden güzel bir sonuç alacaklarına inandığını, sahadaki durumun da bunu gösterdiğini anlattı.

24 Haziran'ın Türkiye'nin kader seçimi olduğunu, daha hızlı adımlarla 2023 hedeflerine yürümeleri gerektiğini kaydeden İşler, "Önce vatan, önce ülke" diyenlerin Cumhur İttifakı'nda bir arada yürümesinin de kendileri için önemli olduğuna işaret etti.