Siyasi partilerde bayramlaşma

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Saadet Partisi, MHP, DSP, AK Parti, DP ve CHP heyetleri, BBP'yi ziyaret etti.
Parti Genel Merkezindeki bayramlaşma programında, konukları BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, MKYK üyeleri Ali Kolbaşı, Hikmet Karaca ve Hakan Çelen karşıladı.
Bayramlaşma, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt ve milletvekili adayı Fethi Öztürk'ten oluşan Saadet Partisi heyetinin ziyaretiyle başladı.
BBP'yi daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet ziyaret etti.
Ünsal Karabulut, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu da beraberinde getirdiğini belirterek bu kapsamda Cumhur İttifakı'na büyük önem verdiklerini söyledi.
Partilerinin 16 Nisan referandumu öncesindeki duruşunu koruyarak Cumhur İttifakı içinde yer aldıklarını anlatan Karabulut, Genel Başkan Mustafa Destici ve partililerin sahada çalıştıklarını, seçimin birinci turda sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi. Sahadaki havanın da bu yönde olduğunu söyleyen Karabulut, "Millet ne derse o olsun diyoruz." dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz da seçim çalışmalarında alanda gördüğü kadarıyla birinci turda cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanacağı kanaatinin güçlü olduğunu dile getirerek seçimin ikinci tura kalması halinde kaotik güçlerin devreye girebileceğini, bu nedenle Türkiye'nin istikrarı için birinci turda seçimin tamamlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
- AK Parti heyetinin ziyareti
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti de BBP'yi ziyaret etti.
Emrullah İşler, Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesini diledi. İslam dünyasının huzura çok ihtiyacı bulunduğunu, buraya gelen huzurun kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.
Seçimde BBP ile birlikte olmalarının da kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini ifade eden İşler, seçimden güzel bir sonuç alacaklarına inandığını, sahadaki durumun da bunu gösterdiğini anlattı.
24 Haziran'ın Türkiye'nin kader seçimi olduğunu, daha hızlı adımlarla 2023 hedeflerine yürümeleri gerektiğini kaydeden İşler, "Önce vatan, önce ülke" diyenlerin Cumhur İttifakı'nda bir arada yürümesinin de kendileri için önemli olduğuna işaret etti.
Emrullah İşler, güçlü Meclis, güçlü hükümetin oluşmasının güçlü Türkiye anlamına geleceğini, yapılan değişiklikle Türkiye'nin sisteminin daha da güçlendirileceğini söyledi.
İşler, "Batı'nın, 16 Nisan referandumundan 'Hayır' çıkması için bu kadar canhıraş şekilde çalışmasının sebebi Türkiye'de güçlü bir siyasi sistemin olmasını istemiyorlar. Ama çok şükür milletimiz sağduyusuyla karar verdi. Şimdi yeni bir dönem. 25 Haziran'dan itibaren inşallah devlet kurumlarının yeni döneme uyarlanması gerekecek. Bu da geçmişte yaşanan siyasi sıkıntılara son verecek bir gelişme." diye konuştu.
Türkiye'nin güçlü olmasının, yakın bölgedeki bütün coğrafyanın güçlü olması anlamına geleceğini belirten İşler, şöyle devam etti:
"Batı dünyası bunu bildiği için Türkiye'nin güçlü olmasına karşı çıktı ama engelleyemediler. Türkiye yükselen değer. Kritik eşik 24 Haziran, bunu atlattıktan sonra koşar adımlarla 2023, 2053 hedeflerini birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan Cumhur İttifakı önemli, tarihi bir rol üstleniyor. Bu vatan, bu ülke hepimizin. Kazanırsak hepimiz kazanacağız, kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz. Göstergeler de gösteriyor ilk turda bu işi göğüsleyip Meclis'te de güçlü bir sonuç olacağız."
BBP'li Ünsal Karabulut da Genel Başkan Destici ve parti kadrolarının, 16 Nisan'dan bu yana "Önemli olan ülke, vatan birlikteliği" dediğini aktararak "Onun için de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması lazım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de oturması lazım. Rahmetli liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu da böyle bir birliktelikten yanaydı." diye konuştu.
- CHP heyetinin ziyareti
BBP'yi daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya'dan oluşan CHP heyeti ziyaret etti.
Lale Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının yaşandığı, çok önemli birer kültürel miras olduğunu dile getirerek toplumsal barışın sağlandığı, kutuplaşmanın olmadığı nice bayramlara ulaşılmasını diledi.
Seçim çalışmalarının konuşulduğu ziyarette, BBP'li Ünsal Karabulut, bu seçimde kurulan ittifaklar sayesinde TBMM'ye farklı siyasi görüşlerin, farklı seslerin girmesine zemin hazırlandığını vurguladı. Bunun TBMM'ye renklilik getireceğine işaret eden Karabulut, bu şekilde daha iyi işler yapılacağına inandığını anlattı.
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise Türkiye'nin yeni sisteme geçeceğini, TBMM iç tüzüğünün hazır olmadığını, 16 Nisan referandumuyla yapılan anayasa değişikliğiyle ilgili yasaların yapılması gerektiğini kaydetti.
BBP'yi, DSP ve Demokrat Parti (DP) heyetlerinin de ziyaret ettiği bayramlaşma programında konuklara, çay, kolonya ve çikolata ikram edildi, ziyaretçiler de çiçek ve çikolata hediye getirdi.
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