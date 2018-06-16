Siyasi partilerde bayramlaşma

Koç, "Suruç olaylarıyla ilgili sağduyunun herkese egemen olmasını istiyoruz. Bizim milletvekili arkadaşlarımız gittiler incelemelerde bulundular, adli makamlar detaylı incelemeyi yapıyorlar. Aşmak zorundayız bütün bunları. Hem bizim hem diğer bazı partilere de çeşitli saldırılar oldu. Burada önemli olan mülki idari amirlerinin caydırıcı önlemleri alması." diye konuştu.

Koç, "Şiddetle korkuyla, demokratik tavrı değiştirilmeye çalışılan bir korku seçmeni yaratıldı ama demokratik ortamlarda korku, şiddet yoktur." diye konuştu.

Haluk Koç, güle oynaya gidilen 7 Haziran seçimlerinin ardından 20 Temmuz'da yine Suruç'ta canlı bomba saldırısı olduğunu ve seçmenin tercihlerinin 1 Kasım'da ciddi şekilde değiştiğini hatırlattı.

Kerestecioğlu, "Daha ciddi tavır almak gerektiğini düşünüyoruz. Yalanla, öfkeyle yürütülen bir siyaset tarzı var, ortak tepki verilirse bunlar atlatılır." değerlendirmesini yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de 24 Haziran seçimlerini hatırlatarak, "Türkiye'nin önünde bir huzur ve özgürlük imkanı" bulunduğunu ifade etti.

15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasıyla CHP'nin demokrasiye büyük katkı sunduğunu aktaran Bal, partilerinin 7 ay içinde mucize yarattığını ve güçlü bir örgütlenme yapısı ortaya koyduğunu söyledi. Bal, "25 Haziran'da ülkemiz güzel, aydınlık bir güne uyanacak." dedi.

Ziyarette, hem HDP hem de CHP sözcüleri OHAL'in biran önce kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Koç, suhuletle olaya yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, "Umarım bayramın uhrevi havası sağduyu egemen kılar." dedi.

Sadir Durmaz da seçimlerin olaysız bir şekilde yapılmasını temenni etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağduyu içeren bir açıklama yaptığını söyleyen Durmaz, "Türkiye'de birilerinin kaşımasına müsait fay hatları var, her kesimin hassasiyet göstermesi lazım. Bunun için önce birliğimizi, beraberliğimizi, bin yıllık kardeşliğimizi esas alan değerlendirmeler yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Koç, iki partinin farklı ittifaklarda yer aldığını belirterek başarılar dilerken, tüm partilerin ortak hedefinin ise ülkenin birliği, beraberliği ve huzuru olması gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin ziyaretinde ise seçim çalışmaları konuşuldu.

Haluk Koç, Fatih Aydın ile Ankara'dan aynı bölgede aday olduklarını söyleyerek, Aydın'ın genç ve dinamik bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Koç, "Saadet Partisinin kadrolarının çok gençleştiğini ifade etmek isterim. Bu çok mutluluk verici. Çünkü siyasette gençler bizlerin yerini alacak." dedi.