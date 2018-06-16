Siyasi partilerde bayramlaşma

Genel Başkan Meral Akşener'in talimatı üzerine Suruç'ta yaşanan olayları incelemek için bir heyet göndereceklerini belirten Aydın, İYİ Parti'nin seçim bürolarına yapılan saldırıları da incelediklerini, bunların plansız olaylar olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Koray Aydın da seçim kampanyalarının bitimine bir hafta kaldığını ifade ederek, ramazan süresince vatandaşlarla iftar çadırlarında bir araya geldiklerini kaydetti.

Güzel bir seçim atmosferi olmasına rağmen Suruç'ta talihsiz, üzücü bir olayın yaşandığını hatırlatan Ceylan, olayın içinde terör örgütü PKK'nın bulunduğunu dile getirdi.

Ziyarette konuşan Nevzat Ceylan, İYİ Parti'nin bayramını kutlayarak, seçim dolayısıyla yoğun çalışma içinde olduklarını anlattı.

İYİ Parti'yi, AK Parti'den Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Havva Öztürk ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir ziyaret etti.

Bayramlaşma için parti genel merkezine gelen heyetleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Ankara milletvekili adayı Mesut Özarslan ağırladı.

AK Parti ve CHP'nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler, İYİ Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

- CHP'nin ziyareti

CHP adına da Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, PM üyeleri Bülent Kuşoğlu ve Yıldırım Kaya, İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Karabıyık, seçim kapsamında ramazan süresince yoğun çalışma içinde olduklarını anlattı.

Vatandaşların "Artık yeter" dediğini belirten Karabıyık, bayramların, bayram tadında kutlanabilmesi için Türkiye'de yoksulluğun, mağduriyetin, kutuplaşmanın ve terörün olmaması gerektiğini söyledi.

Başta şehit aileleri olmak üzere bütün İslam camiası ve İYİ Parti'nin bayramını kutlayan Karabıyık, 24 Haziran'dan sonra herkesin yarına daha güvenli bakacağını dile getirdi.

Koray Aydın da bu seçimde halkın yüzünün muhalefete dönük olduğunu kaydederek, "Son 16 seneyi baz alırsak muhalefetin bütün unsurlarının çok istekli olduğunu görüyorum. Genelde sahaya iktidar partisi hakim oluyordu, bu sefer onları göremiyoruz." diye konuştu.

- Gündem "seçimler" oldu

İYİ Parti'ye ayrıca Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil başkanlığındaki heyetler de ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Yaklaşan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin konuşulduğu ziyaretlerde karşılıklı başarı temennileri iletildi.

Siyasi partilerin ziyaretinin ardından Koray Aydın, genel merkezde İYİ Parti'lilerle bayramlaştı.

