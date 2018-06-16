Siyasi partilerde bayramlaşma

CHP, DSP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleri, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Siyasi partiler arası bayramlaşmalarda heyetleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı.
CHP heyeti adına Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların, ülkede yoksulun ve mağdurun olmadığı, mazlumların yüzünün güldüğü, toplumsal barışın sağlandığı ve terörün son bulduğu günler olması temennisinde bulundu.
Karabıyık, terör olaylarına değinerek, "Şiddete, teröre birlikte karşı koymak lazım." dedi.
Karakaya ise Suruç'taki saldırının hem can kayıpları hem de Türk demokrasisi açısından üzüntü verici olduğunu ifade etti.
Kamuoyu anketlerine de değinen Karakaya, şunları söyledi:
"Ne olduğu belli olmayan, nereden beslendiği, parayı kimden aldığı bilinmeyen ve masa başında hazırlanan birtakım anketlerle Türk kamuoyu aldatılmaya, yanıltılmaya çalışılmakta. Bunu her seçimde görüyoruz. MHP ile ilgili seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlerin en az 3-5 puan üzerinde çıkar. Türkiye'de kamuoyu şirketlerinin yeni yasama döneminde öncelikle ele alınması gerekiyor. Uluslararası standartların mutlaka uygulanması gerekiyor."
- "Nihayetinde bu bir seçim, savaş değil"
DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova başkanlığındaki heyet de MHP'ye ziyarette bulundu.
Tambova, DSP'nin seçim sürecinin dışında kaldığını belirterek, "DSP'ye YSK tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde engel konulmuş oldu. Bunun sadece DSP'ye yapılan bir hukuksuzluk olmadığını düşünüyoruz. Devamında daha hoş olmayan şeyler de gelişebilir diye endişemiz yok değil." dedi.
Seçimlerin sükunet içinde geçmesi ve Suruç'taki olayın tekrarının yaşanmaması dileğinde bulunan Tambova, "Nihayetinde bu bir seçim, savaş değil. Kim seçilirse o iktidar olacak. Hayırlısı olsun." diye konuştu.
- Diğer partilerin ziyaretleri
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe de seçim ittifaklarına değinerek, bu sayede Meclis dışında kalan partilerin de Meclise girmesinin kazanım olduğunu söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç ve beraberindeki heyet de MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum