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Siyasi partilerde bayramlaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

CHP, DSP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleri, MHP'ye ziyarette bulundu - MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: - "Ne olduğu belli olmayan, nereden beslendiği, parayı kimden aldığı bilinmeyen ve masa başında hazırlanan birtakım anketlerle Türk kamuoyu aldatılmaya, yanıltılmaya çalışılmakta" - "Türkiye'de kamuoyu şirketlerinin yeni yasama döneminde öncelikle ele alınması gerekiyor. Uluslararası standartların mutlaka uygulanması gerekiyor"

CHP, DSP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleri, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Siyasi partiler arası bayramlaşmalarda heyetleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı.

CHP heyeti adına Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların, ülkede yoksulun ve mağdurun olmadığı, mazlumların yüzünün güldüğü, toplumsal barışın sağlandığı ve terörün son bulduğu günler olması temennisinde bulundu.

Karabıyık, terör olaylarına değinerek, "Şiddete, teröre birlikte karşı koymak lazım." dedi.

Karakaya ise Suruç'taki saldırının hem can kayıpları hem de Türk demokrasisi açısından üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Kamuoyu anketlerine de değinen Karakaya, şunları söyledi:

"Ne olduğu belli olmayan, nereden beslendiği, parayı kimden aldığı bilinmeyen ve masa başında hazırlanan birtakım anketlerle Türk kamuoyu aldatılmaya, yanıltılmaya çalışılmakta. Bunu her seçimde görüyoruz. MHP ile ilgili seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlerin en az 3-5 puan üzerinde çıkar. Türkiye'de kamuoyu şirketlerinin yeni yasama döneminde öncelikle ele alınması gerekiyor. Uluslararası standartların mutlaka uygulanması gerekiyor."

- "Nihayetinde bu bir seçim, savaş değil"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova başkanlığındaki heyet de MHP'ye ziyarette bulundu.

Tambova, DSP'nin seçim sürecinin dışında kaldığını belirterek, "DSP'ye YSK tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde engel konulmuş oldu. Bunun sadece DSP'ye yapılan bir hukuksuzluk olmadığını düşünüyoruz. Devamında daha hoş olmayan şeyler de gelişebilir diye endişemiz yok değil." dedi.

Seçimlerin sükunet içinde geçmesi ve Suruç'taki olayın tekrarının yaşanmaması dileğinde bulunan Tambova, "Nihayetinde bu bir seçim, savaş değil. Kim seçilirse o iktidar olacak. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

- Diğer partilerin ziyaretleri

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe de seçim ittifaklarına değinerek, bu sayede Meclis dışında kalan partilerin de Meclise girmesinin kazanım olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç ve beraberindeki heyet de MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

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