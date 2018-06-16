Siyasi partilerde bayramlaşma

CHP, DSP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleri, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Siyasi partiler arası bayramlaşmalarda heyetleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı.

CHP heyeti adına Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların, ülkede yoksulun ve mağdurun olmadığı, mazlumların yüzünün güldüğü, toplumsal barışın sağlandığı ve terörün son bulduğu günler olması temennisinde bulundu.

Karabıyık, terör olaylarına değinerek, "Şiddete, teröre birlikte karşı koymak lazım." dedi.

Karakaya ise Suruç'taki saldırının hem can kayıpları hem de Türk demokrasisi açısından üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Kamuoyu anketlerine de değinen Karakaya, şunları söyledi:

"Ne olduğu belli olmayan, nereden beslendiği, parayı kimden aldığı bilinmeyen ve masa başında hazırlanan birtakım anketlerle Türk kamuoyu aldatılmaya, yanıltılmaya çalışılmakta. Bunu her seçimde görüyoruz. MHP ile ilgili seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlerin en az 3-5 puan üzerinde çıkar. Türkiye'de kamuoyu şirketlerinin yeni yasama döneminde öncelikle ele alınması gerekiyor. Uluslararası standartların mutlaka uygulanması gerekiyor."