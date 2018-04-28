Milletvekili aday adaylığı için başvurular, AK Parti'de 29 Nisan, CHP'de 7 Mayıs, MHP'de 3 Mayıs ve HDP'de 5 Mayıs'ta sona erecek. Aday adaylığı için en yüksek ücreti belirleyen parti olan CHP'de kadın, genç ve engellilerden 5 bin lira, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin tespiti için yoğun çalışma yürüten siyasi partiler, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretleri de belirledi.

AK Parti'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları, yarın sona erecek. Başvurular, Genel Merkez ve il başkanlıkları üzerinden yapılabiliyor.

AK Parti, adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira alıyor.

Başvuruların sona ermesinin ardından AK Parti'de, 3-4 Mayıs'ta temayül yoklaması yapılacak.

- CHP'de adaylık için "yüksek" ücret

Adaylık başvurularının 30 Nisan'da başlayacağı CHP'de bu süre 7 Mayıs'ta sona erecek.