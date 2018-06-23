HABER

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Türkiye'de kıraathane mi açılsın, fabrika mı yapılsın buna karar vereceğiz. İş bulamayan, iş sahibi olamayan evlatlarımız kıraathanede kek mi yesin, yoksa bir iş sahibi olup, çalışarak evine ekmek mi götürsün, buna karar vereceğiz" - "Üretime dönük olmayan yatırımları durduracağız. Yerine üretime dönük yatırımlar yapacağız. Bu yatırımların finansmanı için en önemli kaynak işte buradan elde edilecek. Böylece kalkınmada yeni bir dönem başlatacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de kıraathane mi açılsın, fabrika mı yapılsın buna karar vereceğiz. İş bulamayan, iş sahibi olamayan evlatlarımız kıraathanede kek mi yesin, yoksa bir iş sahibi olup, çalışarak evine ekmek mi götürsün, buna karar vereceğiz." dedi.

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Saadet Partisi adına konuşan Genel Başkan Karamollaoğlu, 24 Haziran Pazar günü kullanılacak oylarla sadece milletvekili ve cumhurbaşkanı değil, Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini belirtti.

Karamollaoğlu, "Türkiye'de kıraathane mi açılsın, fabrika mı yapılsın buna karar vereceğiz. İş bulamayan, iş sahibi olamayan evlatlarımız kıraathanede kek mi yesin, yoksa bir iş sahibi olup, çalışarak evine ekmek mi götürsün, buna karar vereceğiz. İnsanımızın emeği sömürü havuzuna mı aksın, yoksa milletin hakkı millete mi verilsin, buna karar vereceğiz. Türkiye, gerilimin, huzursuzluğun, ötekileştirmenin esiri mi olsun, yoksa barış ve kardeşlik yurduna mı dönüşsün, buna karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de son 16 yılda çok şeyin değiştiğini anlatan Karamollaoğlu, Rusya, Almanya ve Güney Kore'de yaşananlara işaret etti.

Karamollaoğlu, üniversiteyi bitiren gençlerin işsiz kaldıklarını iddia ederek, "Bırakın yolu, asfaltı, köprüyü, tüneli, kafeyi, kıraathaneyi, millet bahçesini, hatta bırakın bir ülkenin kalkınmasını, 16 yılda yeni bir dünya kurulurdu. Dünya bu noktaya gelirken, ülkemiz mevcuttan daha da kötü bir hale gitmektedir." diye konuştu.

- "Bu, dikkat çekmek için kullandığım bir cümleydi"

"Bütün yatırımları durduracağız." açıklamalarına ilişkin de Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu, dikkat çekmek için kullandığım bir cümleydi. Tamamlanmak üzere olan yatırımlar, mutlaka devam edecek. Üretime dönük olmayan yatırımları durduracağız. Yerine üretime dönük yatırımlar yapacağız. Bu yatırımların finansmanı için en önemli kaynak işte buradan elde edilecek. Böylece kalkınmada yeni bir dönem başlatacağız."

Ham demir çubuğunun, işlendiğinde değerinin yükseldiğini örnek gösteren Karamollaoğlu, "İşte üretmek, gelişmek, güçlenmek budur." dedi.

- "Biz üretim diyoruz, onlar tüketim diyorlar"

Temel Karamollaoğlu, telefon şirketlerinin 2018 yılında 14 milyar dolar civarında Ar-Ge bütçesi ayırdıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Bu iktidarın, ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak için 2018 yılında ayırdığı Ar-Ge bütçesi ne kadar? Sadece 4.8 milyar lira, yani takriben 1 milyar dolar. Şimdi soruyorum, vicdanınıza sesleniyorum, Türkiye'nin bir telefon şirketi kadar vizyonu, misyonu, imkanı yok mu? Kaynak yok diyorlar. Biz fabrika diyoruz, bunlar kıraathane diyorlar. Biz üretim diyoruz, onlar tüketim diyorlar. Biz kaynakları üretime Ar-Ge'ye, inovasyona ayıralım diyoruz, onlar kaynak yok diyorlar. 2018 yılında faize ödenecek 71.2 milyar lira ki bu mutlaka artacak. Faize gelince kaynak bulunuyor. Son 10 yılda inşaata, betona gömdüğümüz para 700 milyar TL'yi buldu ve geçti."

- "Fabrikalar kuramadılar"

Gösterişli binalar için kaynak bulunduğunu ancak işsizliği çözecek, borcu ödeyecek, ülkeyi güçlendirecek yatırımlara kaynak bulunamadığını belirten Karamollaoğlu, Türk milletinin büyük ve çalışkan bir millet olduğunu, uçağın da otomobilin de daha önce yapıldığını, yine yapılabileceğini ifade etti.

Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlar 16 yılda gösterişli gökdelenler diktiler, devasa alışveriş merkezleri açtılar, yollar, köprüler, tüneller, hızlı trenler yaptılar ama bir türlü üretimi artıramadılar. Fabrikalar kuramadılar. Parayı hep betona, toprağa gömdüler ama bir ülkenin kalkınmışlığı ve gücü, devasa binalarla, yollarla ve köprülerle ölçülmez. Üretilen katma değerle, inovasyonla, Ar-Ge'ye ayırdığı bütçeyle, teknolojik yatırımlar ve yazılımlarla, yerli ve bağımsız savunma sanayiyle ölçülür. Benim genç mühendisim, kimyagerim, üniversite mezunu binlerce gencim, kendisini geliştirebileceği bir tesis, çalışacağı bir fabrika olmadığı için AVM'lerde ya tezgahtarlık ya da lokantalarda garsonluk yapıyor. Karın tokluğuna çalıştırılıyor. Maalesef ülkesine olan güvenini ve umudunu giderek kaybediyor."

Toplum kendini değiştirmedikçe, Hakk'ın o toplumu değiştirici olmadığını anlatan Karamollaoğlu, "Hepimiz, ülkemizde bir değişime ihtiyaç olduğunu biliyor ve görüyoruz. Gelin el ele verelim ve hep beraber ülkemizi değiştirelim." dedi.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Temelli: 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gideceklerTemelli: 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler
BBP Genel Başkanı Destici: 1 oy her şeyi değiştirirBBP Genel Başkanı Destici: 1 oy her şeyi değiştirir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.