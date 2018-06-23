Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de kıraathane mi açılsın, fabrika mı yapılsın buna karar vereceğiz. İş bulamayan, iş sahibi olamayan evlatlarımız kıraathanede kek mi yesin, yoksa bir iş sahibi olup, çalışarak evine ekmek mi götürsün, buna karar vereceğiz." dedi. Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı. Saadet Partisi adına konuşan Genel Başkan Karamollaoğlu, 24 Haziran Pazar günü kullanılacak oylarla sadece milletvekili ve cumhurbaşkanı değil, Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini belirtti. Karamollaoğlu, "Türkiye'de kıraathane mi açılsın, fabrika mı yapılsın buna karar vereceğiz. İş bulamayan, iş sahibi olamayan evlatlarımız kıraathanede kek mi yesin, yoksa bir iş sahibi olup, çalışarak evine ekmek mi götürsün, buna karar vereceğiz. İnsanımızın emeği sömürü havuzuna mı aksın, yoksa milletin hakkı millete mi verilsin, buna karar vereceğiz. Türkiye, gerilimin, huzursuzluğun, ötekileştirmenin esiri mi olsun, yoksa barış ve kardeşlik yurduna mı dönüşsün, buna karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de son 16 yılda çok şeyin değiştiğini anlatan Karamollaoğlu, Rusya, Almanya ve Güney Kore'de yaşananlara işaret etti. Karamollaoğlu, üniversiteyi bitiren gençlerin işsiz kaldıklarını iddia ederek, "Bırakın yolu, asfaltı, köprüyü, tüneli, kafeyi, kıraathaneyi, millet bahçesini, hatta bırakın bir ülkenin kalkınmasını, 16 yılda yeni bir dünya kurulurdu. Dünya bu noktaya gelirken, ülkemiz mevcuttan daha da kötü bir hale gitmektedir." diye konuştu. - "Bu, dikkat çekmek için kullandığım bir cümleydi" "Bütün yatırımları durduracağız." açıklamalarına ilişkin de Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bu, dikkat çekmek için kullandığım bir cümleydi. Tamamlanmak üzere olan yatırımlar, mutlaka devam edecek. Üretime dönük olmayan yatırımları durduracağız. Yerine üretime dönük yatırımlar yapacağız. Bu yatırımların finansmanı için en önemli kaynak işte buradan elde edilecek. Böylece kalkınmada yeni bir dönem başlatacağız." Ham demir çubuğunun, işlendiğinde değerinin yükseldiğini örnek gösteren Karamollaoğlu, "İşte üretmek, gelişmek, güçlenmek budur." dedi.

- "Biz üretim diyoruz, onlar tüketim diyorlar" Temel Karamollaoğlu, telefon şirketlerinin 2018 yılında 14 milyar dolar civarında Ar-Ge bütçesi ayırdıklarına değinerek, şöyle devam etti: "Bu iktidarın, ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak için 2018 yılında ayırdığı Ar-Ge bütçesi ne kadar? Sadece 4.8 milyar lira, yani takriben 1 milyar dolar. Şimdi soruyorum, vicdanınıza sesleniyorum, Türkiye'nin bir telefon şirketi kadar vizyonu, misyonu, imkanı yok mu? Kaynak yok diyorlar. Biz fabrika diyoruz, bunlar kıraathane diyorlar. Biz üretim diyoruz, onlar tüketim diyorlar. Biz kaynakları üretime Ar-Ge'ye, inovasyona ayıralım diyoruz, onlar kaynak yok diyorlar. 2018 yılında faize ödenecek 71.2 milyar lira ki bu mutlaka artacak. Faize gelince kaynak bulunuyor. Son 10 yılda inşaata, betona gömdüğümüz para 700 milyar TL'yi buldu ve geçti." - "Fabrikalar kuramadılar" Gösterişli binalar için kaynak bulunduğunu ancak işsizliği çözecek, borcu ödeyecek, ülkeyi güçlendirecek yatırımlara kaynak bulunamadığını belirten Karamollaoğlu, Türk milletinin büyük ve çalışkan bir millet olduğunu, uçağın da otomobilin de daha önce yapıldığını, yine yapılabileceğini ifade etti.