Siyasi partilerin propoganda konuşmaları

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı. MHP adına Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, İYİ Parti adına Genel İdare Kurulu Üyesi Durmuş Yılmaz, Vatan Partisi adına Merkez Karar Kurulu üyesi Yadigar Özen, HDP adına MYK üyesi Nimetullah Erdoğmuş, Hür Dava Partisi adına Genel Başkan Mehmet Yavuz, propagandası konuşması yaptı. Nevin Taşlıçay, 24 Haziran seçimlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Ülkemizin, bölgesinde ve dünyada giderek etkin ve güçlü ülke olarak yükseldiğini gören küresel aktörler, yolumuza engeller çıkarmak için elbirliği ettiler. Bin yıllık kardeşliğimizi, milli bütünlüğümüzü hedef alarak, PKK, FETÖ ve IŞİD gibi taşeronlarını donatıp, motive edip üzerimize yolladılar. Sokaklarımıza kan gölüne, şehirlerimizi kaos ortamına çevirmek, topraklarımızı adeta istila etmek istediler. Hayatımızı zehretmek için bütün ajanlarını, militanlarını seferber ettiler. Sizler göğsünüzü siper ederek bu hayasız saldırılara dur dediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da, tarihinin en büyük badiresini atlattığına işaret eden Taşlıçay, tehlikenin atlatıldığını ancak bölücü ve yıkıcı tehdidin ortadan kalkmadığını, demokratik parlamenter yapının ağır hasar gördüğünü anlattı. Türkiye'nin yoluna böyle devam edemeyeceğinin altını çizen Taşlıçay, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, devletimizin bekasını hedef alan küresel oyunu sonsuza kadar bitirmek için cumhuriyeti ayakta tutan taşıyıcı kolonların yenilenmesi, güçlendirilmesi gerekiyordu. Yeni bir yönetim anlayışı ve yeni bir sistemle yola devam edilmeliydi. Bu konuda ilk hamle MHP'den geldi." şeklinde konuştu. - "Cumhur İttifakının karşısında ip gibi dizildiler" MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iktidara Cumhur İttifakı teklifinde bulunduğunu anlatan Taşlıçay, "Bütün muhalif partiler, Cumhur İttifakının karşısında ip gibi dizildiler." dedi. Bölücü ve yıkıcı örgütlerinin boş durmadıklarını, siyasette kendilerine yakın buldukları partilerde yuvalanmaya, kripto faaliyetlerde bulunmaya başladıklarını kaydeden Taşlıçay, "Hükümet, FETÖ, PKK, DEAŞ ve PYD gibi eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ederken, bazı siyasi partilerin mağduriyet edebiyatı yaparak, el altından terörist destekçisi kesildiğini gördük. Hatta bazı siyasi parti temsilcilerinin bu örgütlerce cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğini gözlemledik." yorumunu yaptı.

Taşlıçay, Avrupa Birliği ülkelerinin PKK'nın eylemlerine müsaade ettiğine dikkati çekerek, "Su uyuyor, düşman uyumuyordu. Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki muarızları pusuda bekliyordu. Anlaşıldı ki vakit nakitti." dedi. Bahçeli'nin tekrar devreye girerek, seçimlerin erkene alınması teklifinde bulunduğunu hatırlatan Taşlıçay, "24 Haziran sonrası için hizmetlerimiz ve vaatlerimizle karşınızdayız. Niyetimiz halis, gayemiz temizdir." ifadelerini kullandı. Taşlıçay, MHP'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin bir kısmını aktararak, "Cumhur ittifakı, millet aklı geleceğin teminatıdır, bin yıllık kardeşliğin teminatıdır. 24 Haziran seçimlerinde cumhuriyetimizin güçlenmesine vesile olacak, milletimizin bekasını teminat altına alacak siyasi tablonun ortaya çıkacağına gönülden inanıyorum." dedi. - "Demokrasinin olmazsa olmazı sağlıklı işleyen ekonomik düzendir" İYİ Parti adına konuşan Genel İdare Kurulu Üyesi Durmuş Yılmaz, ülkenin tüm yönetiminin tek adama devredilmesinin amaçlandığı bir sistemin ülkeye dayatılmak istendiğini savunarak, "Türkiye'nin 21. yüzyılda hakettiği konuma ulaşabilmesi için gelişmiş bir demokrasi inşa edeceğiz. Demokrasinin de olmazsa olmazı sağlıklı işleyen ekonomik düzendir. Ekonomi programımızın ana felsefesi öncelikle istikrarlı ve kapsayıcı aynı zamanda hızlı büyümek zorunda olan Türkiye'nin erişilen refahı toplumun her kesimine adil bir şekilde dağıtabilmesi gerektiğine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Devletin vergileri sorumsuzca dağıttığını ileri süren Yılmaz, "Bu savurganlık, çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için gereken kaynakları heba etmektedir. İşte bunun için demokrasi, denge denetim mekanizması, güçler ayrılığı diyoruz." diye konuştu. - "Dışa bağımlılığı azaltacak bir büyüme programı" Durmuş Yılmaz şunları kaydetti: "İktidara geldiğimizde hızla dengeli, sürdürülebilir, kapsayıcı ve dışa bağımlılığı azaltacak bir büyüme programı uygulamaya koyacağız. İktidardaki ilk beş yılımızı yeniden yapılanma dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde öncelikle dengeli büyüme için gereken siyasi ve ekonomik altyapıyı oluşturacağız. Sanayi üretiminin milli gelir içindeki payını yüzde 23 seviyesine çıkaracak. Gerekli yatırımları, özel sektör başta olmak üzere kamu kesimi yatırımlarıyla gerçekleştireceğiz. Diğer yandan hızla tarımsal üretimi de artıracak politikalar uygulanacaktır. Ülkemiz tarımını yüksek teknolojiye dayalı, yüksek verimli bir yapıya kavuşacaktır." Kadın istihdamını ve genç nüfusta işsizlik oranını hızla gelişmiş ülkelerin seviyesine getireceklerini vaat eden Yılmaz, enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.

Yılmaz, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayıp, yabancı yatırımcılara güven veren bir para politikasına destek vereceklerini ifade ederek, "Asgari ücret gelir vergisinin muafiyeti, kamu çalışanlarının özlük hakları, 3 bin 600 ek gösterge iyileştirmesi, emekli maaş intibak düzenlemesi, emekliye her yıla verilecek ikramiye, emeklilerden yapılan sosyal güvenlik kurumu sağlık harcama kesintilerinin iptali, öğrenim ve harç kredisinin artışı, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, genç işsizlere mesleki eğitim desteği konularında gerekli çalışmalar yapılmış olup, milletimiz bize iktidarı tevdi ettiğinde birer birer yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. "Türkiye Dayanışma Fonu" kurarak en düşük gelirli 4.5 milyon kişinin tüketici kredisi borçlarını sileceklerini bildiren Yılmaz, sosyal yardımlara milli gelirden ayrılan payı artıracaklarını söyledi. - "Üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz" Vatan Partisi adına konuşan Merkez Karar Kurulu üyesi Yadigar Özen, "Üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiyemiz için biricik çözüm olan planlı ve karma ekonomi modelini uygulayacağız. Sadaka kültürünü ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Herkese iş, ücret ve aylık sağlayacaklarını belirten Özen, taşeron uygulamasına son vereceklerini, sözleşmeli personele ve mevsimlik işçiye kadro açacakları vaadinde bulundu. PKK ve FETÖ benzeri terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Özen, "Kapatılan askeri liseleri yeniden açacağız. NATO'dan çıkacağız. İncirlik başta olmak üzere bütün ABD üslerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine vereceğiz." dedi. - "Özlenen demokrasinin ta kendisidir" HDP adına konuşan MYK üyesi Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti'nin, partisinin önüne engeller çıkardığını ileri sürerek, "Seçim barajı ve Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş'ın tutsaklığı ve mücadele hakkından mahrumiyeti bunun en bariz örneğidir. Aslında burada tutsak edilen, partimiz HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın şahsında özlenen demokrasinin ta kendisidir." iddiasında bulundu. Erdoğmuş, "Unutulmamalıdır ki demokrasi, bireyin gelişmesi için gereken ekonomik, siyasal ve kültürel koşulları yaratır. Faşizm ise bireyi, kendisi dışındaki amaçlara boyun eğmek durumunda bırakır. Yarın seçim sandıklarına yansıyan tercih, temelde bu iki seçenekten biri olacaktır.

Yarın tüm halklarımızı sandıklara oy kullanmaya ve oyumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Bir oy Demirtaş'a, bir oy HDP'ye." ifadelerini kullandı.