Siyasi partilerin seçim ittifakı

GAZİANTEP (AA) - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye'nin sorunlarının çözümünü mümkün kılan program temelinde yapılacak ittifaklara sonuna kadar var olduklarını söyledi.
Gültekin, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanılan piyonlar olduğunu vurgulayarak, ABD'nin asıl tehdit olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Siyasi partiler arasındaki seçim ittifaklarına değinen ve bu konuda Türkiye'nin sorunlarının çözümünü öngören, mümkün kılan program temelinde bazı görüşmeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:
"Koltuk bölüşmek, iktidar nimetlerinden yararlanmak amacıyla bir ittifak böyle bir şey bize yabancı. Biz böyle bir ittifaktan yana değiliz. Ama Türkiye'nin sorunlarının çözümünü mümkün kılan bir program temelinde ittifaka sonuna kadar varız. Program şudur; teröre karşı çıkmak ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmak. Borçlanma ekonomisine karşı çıkmak, üretim ekonomisini savunmak. Komşularımızla dostluk ve birlik, demokratik cumhuriyetin kazanımlarını savunmak, aydınlanma, laiklik. Dünyadaki saflaşmada Türkiye'nin ağır sıradaki yerini alması. Bu Türkiye'nin ihtiyacı olan programdır. Bu programı kabul edecek herkesle ayrıca hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin ittifak yapmaya hazırız."
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı
Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı
Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum