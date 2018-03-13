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Siyasi partilerin seçim ittifakı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gültekin: - "Türkiye'nin sorunlarının çözümünü mümkün kılan bir program temelinde ittifaka sonuna kadar varız"

GAZİANTEP (AA) - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye'nin sorunlarının çözümünü mümkün kılan program temelinde yapılacak ittifaklara sonuna kadar var olduklarını söyledi.

Gültekin, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanılan piyonlar olduğunu vurgulayarak, ABD'nin asıl tehdit olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi partiler arasındaki seçim ittifaklarına değinen ve bu konuda Türkiye'nin sorunlarının çözümünü öngören, mümkün kılan program temelinde bazı görüşmeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Koltuk bölüşmek, iktidar nimetlerinden yararlanmak amacıyla bir ittifak böyle bir şey bize yabancı. Biz böyle bir ittifaktan yana değiliz. Ama Türkiye'nin sorunlarının çözümünü mümkün kılan bir program temelinde ittifaka sonuna kadar varız. Program şudur; teröre karşı çıkmak ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmak. Borçlanma ekonomisine karşı çıkmak, üretim ekonomisini savunmak. Komşularımızla dostluk ve birlik, demokratik cumhuriyetin kazanımlarını savunmak, aydınlanma, laiklik. Dünyadaki saflaşmada Türkiye'nin ağır sıradaki yerini alması. Bu Türkiye'nin ihtiyacı olan programdır. Bu programı kabul edecek herkesle ayrıca hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin ittifak yapmaya hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Genel Başkan Yardımcısı Vatan Partisi

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