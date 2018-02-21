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Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, ittifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletve

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 16:42 | Son Güncelleme

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, ittifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak

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