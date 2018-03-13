HABER

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim ittifakı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konyaaltı Belediyesinin, Kadın Sanat Lokali kurslarına büyük ilgi

Konyaaltı Belediyesinin, Kadın Sanat Lokali kurslarına büyük ilgi

Tillerson: "Kuzey Kore henüz cevap vermedi"

Tillerson: "Kuzey Kore henüz cevap vermedi"

AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

CHP'li Özgür Özel: İttifak şarkıları söyleyerek korkularını yenmeye çalışıyorlar

CHP'li Özgür Özel: İttifak şarkıları söyleyerek korkularını yenmeye çalışıyorlar

Abhazya’dan ABD’ye rest

Abhazya’dan ABD’ye rest

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.