HABER

"Siyasi uzantılarını gönderip terörle mücadeleyi zaafa uğratmak istiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip, bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsaade eder miyiz? Etmeyiz" - "Darbe olur arkasından CHP çıkar, 'Ordu göreve' pankartı arkasından CHP çıkar. Üniversite hocaları cübbelerini giyer sokağa çıkar, arkasından CHP çıkar. Cumhuriyet mitingi, kapatma davası... Şimdi bu iki direksiyonlu vesayet düzeni gidiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip, bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsaade eder miyiz? Etmeyiz." dedi.

Ünal, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki kuyumcuları ziyaretinde, 16 yıllık birikim ve tecrübeyle liderleri Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdüklerini söyledi.

CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Ünal, "(HDP meclise girsin, (Ben cumhurbaşkanı seçilirsem Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım) deniliyor. HDP'nin girdiği meclisten terörle mücadele kararlılığı çıkmaz." dedi.

"Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl, terörle mücadele eder mi" diye soran Ünal, "Peki bunlar milletin yanında mı, milletin karşısında mı? Bu HDP ve Selahattin Demirtaş'ın Kandil'den talimat aldığını biliyor muyuz? Kendisi söylüyor. Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip, bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsaade eder miyiz? Etmeyiz." diye konuştu.

Ünal, sanayi ziyaretinde bir esnafın "İnce iple kuyuya inilmez" dediğini aktararak, bu milletin kimin ipinin sağlam olduğunu, kimin ipini tutacağını çok iyi bildiğini söyledi.

- "İktidara geldik 16 yılda hep beraber dirildik"

CHP'lilerin "siz hep eski diyorsunuz da biz hiç iktidar olmadık ki" dediğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"CHP'nin iktidar olmasına gerek yok. Çünkü orada hep sen oturuyordun. Darbe olur arkasından CHP çıkar, 'Ordu göreve' pankartı arkasından CHP çıkar. Üniversite hocaları cübbelerini giyer sokağa çıkarlar arkasından CHP çıkar. Cumhuriyet mitingi, kapatma davası... Şimdi bu iki direksiyonlu vesayet düzeni gidiyor. Eski arabayı atıyoruz. Şimdi 25 Haziran günü 2018 model bir arabamız oluyor. Önce yasaklara direndik, önce baskılara direndik, iktidara geldik. 16 yılda hep beraber dirildik. Şimdi Türkiye şahlanacak ve yükselecek. Bundan emin olun."

Ünal, 24 Haziran'da güçlü bir şekilde yeni hükümet sistemine, Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye "evet" mührüyle "durmak yok yola devam" diyeceklerini ifade etti.

Mahir Ünal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti ve Kapalı Çarşı'da bakır kapları kalaylayan ustaları izledi.

Esnafların "Kahramanmaraş seninle gurur duyuyor" sloganıyla karşıladığı Ünal, bir iş yerinde de çekiçle bakır leğene şekil verdi.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
İnce'nin Ankara Mitingiİnce'nin Ankara Mitingi
Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakıBakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parit Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş seçim

En Çok Okunan Haberler

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.