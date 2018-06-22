"Siyasi uzantılarını gönderip terörle mücadeleyi zaafa uğratmak istiyor"

"Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl, terörle mücadele eder mi" diye soran Ünal, "Peki bunlar milletin yanında mı, milletin karşısında mı? Bu HDP ve Selahattin Demirtaş'ın Kandil'den talimat aldığını biliyor muyuz? Kendisi söylüyor. Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip, bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsaade eder miyiz? Etmeyiz." diye konuştu.

CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Ünal, "(HDP meclise girsin, (Ben cumhurbaşkanı seçilirsem Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım) deniliyor. HDP'nin girdiği meclisten terörle mücadele kararlılığı çıkmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip, bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsaade eder miyiz? Etmeyiz." dedi.

Ünal, sanayi ziyaretinde bir esnafın "İnce iple kuyuya inilmez" dediğini aktararak, bu milletin kimin ipinin sağlam olduğunu, kimin ipini tutacağını çok iyi bildiğini söyledi.

- "İktidara geldik 16 yılda hep beraber dirildik"

CHP'lilerin "siz hep eski diyorsunuz da biz hiç iktidar olmadık ki" dediğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"CHP'nin iktidar olmasına gerek yok. Çünkü orada hep sen oturuyordun. Darbe olur arkasından CHP çıkar, 'Ordu göreve' pankartı arkasından CHP çıkar. Üniversite hocaları cübbelerini giyer sokağa çıkarlar arkasından CHP çıkar. Cumhuriyet mitingi, kapatma davası... Şimdi bu iki direksiyonlu vesayet düzeni gidiyor. Eski arabayı atıyoruz. Şimdi 25 Haziran günü 2018 model bir arabamız oluyor. Önce yasaklara direndik, önce baskılara direndik, iktidara geldik. 16 yılda hep beraber dirildik. Şimdi Türkiye şahlanacak ve yükselecek. Bundan emin olun."

Ünal, 24 Haziran'da güçlü bir şekilde yeni hükümet sistemine, Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye "evet" mührüyle "durmak yok yola devam" diyeceklerini ifade etti.

Mahir Ünal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti ve Kapalı Çarşı'da bakır kapları kalaylayan ustaları izledi.

Esnafların "Kahramanmaraş seninle gurur duyuyor" sloganıyla karşıladığı Ünal, bir iş yerinde de çekiçle bakır leğene şekil verdi.

