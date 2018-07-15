Siyasilerden 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin 2. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anmalar düzenlenecek. Darbe girişiminin 2. yılında siyasilerden de önemli mesajlar geldi. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz destanını ikinci yıldönümünde Sabah gazetesinde bir yazı kaleme aldı. "Milletlerin tarihlerinde kader anları, dönüm noktaları vardır. Bu kritik anlardaki tavır ve duruşlarıyla toplumlar, geleceklerine yön verir; millet olmanın, kardeşliğin, aynı kaderi paylaşmanın şuuruna varır.

Anadolu'yu vatan kıldığımız Malazgirt zaferi, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olduğumuz İstanbul'un fethi, dünyanın en güçlü ordularını dize getirdiğimiz Çanakkale zaferi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen zaferle taçlandırdığımız İstiklal Harbi, bizim tarihimizin köşe taşlarıdır. İkinci yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı ise bu iftihar silsilemizin günümüzdeki son halkasıdır. 15 Temmuz gecesi milletimiz, tıpkı bir asır evvel Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna ve istikbaline kast eden elleri kırarak, bir kez daha iradesine sahip çıktı. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla Türk Milletinin her bir ferdi, o gece tüm farklılıkları bir tarafa bırakarak, yekvücut halinde FETÖ'nün işgal teşebbüsünü püskürttü.

Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o meş'um gecede, minarelerden yükselen salalar, aydınlığın müjdecisi oldu. Vatan topraklarının şehit kanlarıyla sulandığı o gece sabaha dönerken, güneş sadece bir sonraki günü değil, milletimizin geleceğini de aydınlatarak doğmuştur. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" nidasıyla, "Bayrak inmez, ezan susmaz" diyerek, tekbirlerle en modern silahların üzerine yürüyen bir milletin esir edilemeyeceğine, o gece tüm dünya şahit oldu.

Şüphesiz bu zaferde en büyük pay sahibi "Gün, vatana sahip çıkma günüdür" diyerek tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizdir.

Bugün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, özlemle ve şükranla yâd ediyor, gazilerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyoruz.

15 Temmuz gibi felaketler, ülkelerin ve milletlerin birliklerinin, beraberliklerinin, dayanışmalarının, maziden atiye uzanan ortak değerlerinin adeta test edildiği imtihanlardır.

Hamdolsun biz devlet ve millet olarak bu imtihanı alnımızın akıyla verdik. Artık ülkemiz üzerinde karanlık emeller besleyenlerin, bunun için kanlı senaryolar yazanların, kendilerine ihanet ortakları devşirenlerin işi çok daha zordur.

Milletimiz de devletimiz de Meclisimiz de oynanan oyunu görmüş ve tepkisini tek bir yumruk gibi terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin tepesine inerek ortaya koymuştur. İki yıldır bir taraftan özgürlüğümüze kast edenleri yargı önüne çıkartırken, diğer taraftan demokrasimizi daha da güçlendirmenin, tahkim etmenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle felaketlerle karşı karşıya bırakmamak için gereken tüm önlemleri alıyoruz.

Bugün artık, 40 senedir kamudan iş dünyasına, eğitimden spora kadar hemen her alanda örgütlenen FETÖ'yü büyük oranda tasfiye ettik.

16 ülkede örgütün kurumlarını kapattırarak yurtdışı yapılanmasına ciddi darbe vurduk. Çok sayıda firari örgüt üyesinin ülkemize iadesini sağlayarak, dünyanın hiçbir ülkesinin FETÖ'cü teröristler için güvenli olmadığını gösterdik.

FETÖ'nün elebaşının iadesi için başlattığımız hukuki süreci kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Son FETÖ'cü alçak da hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu süreçte sadece FETÖ ile mücadele etmedik, aynı zamanda pek çok reformu hayata geçirerek sivil iradeyi vesayet odakları karşısında daha da güçlendirdik.

16 Nisan halkoylamasında milletimizin oylarıyla kabul edilen, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hiç şüphesiz siyasi tarihimizin en önemli reformlarından biridir.

Böylece Türkiye, istikrarı ve güveni garanti eden yepyeni bir yönetim modeline kavuştu.

Aynı zamanda ülkemiz darbe heveslilerini cesaretlendiren, demokrasisine pranga vuran, millet egemenliğini gölgeleyen, ekonomik büyümesini sekteye uğratan ağır bir yükten de kurtuldu.

15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında ülkemizin önünde yeni kapılar açtı. Karanlık bir gece, Türk Milleti için asırlara sari aydınlık bir geleceğe vesile oldu. Bugün 15 Temmuz öncesine göre her açıdan daha güçlü, daha dirayetli, daha demokratik bir Türkiye var. Bugün iki yıl öncesine nazaran birlik, beraberlik ve kardeşliğine daha çok sahip çıkan bir Türkiye'ye sahibiz.

"15 Temmuz ruhu" bu topraklarda diri olduğu müddetçe hiçbir güç milletimizi esir alamayacak, bir daha asla iradesine el uzatamayacaktır.

Yeni dönemde Türkiye, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir."

MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karşıyaka Şehitliği'ne yaptığı ziyaret sonrası açıklama yaptı. Yıldırım şunları söyledi: "Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır. Al yıldızlı bayrağına rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın, yıldızlar da şehitlerimizin nişanesidir. Dünya durdukça bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bütün şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kurumlarımız 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için programlar yapacak. Buna benzer alçak olayın bir daha bu milletin yaşamamasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN 15 TEMMUZ MESAJI Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " 15 Temmuz destanı demokrasi tarihimizde bir milattır. Bu milat ile darbeler tarihi kapanmış ve daha demokratik bir Türkiye’nin önü açılmıştır" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aziz Türk milletinin iki yıl önce 15 Temmuz'da darbe girişimine kahramanca direnerek unutulmaz bir demokrasi mücadelesi verdiğini belirten Gül, vatandaşların 15 Temmuz destanının şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılmasını sağladığını ifade etti. Aziz Türk milletinin aynen 1915 Çanakkale Savaşı’ndaki ve Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele ruhuyla hareket ettiğini, işgalcilerin vatanı asla teslim alamayacağını bütün dünya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Gül, "15 Temmuz destanı demokrasi tarihimizde bir milattır. Bu milat ile darbeler tarihi kapanmış ve daha demokratik bir Türkiye’nin önü açılmıştır. Bu demokrasi mücadelesinde hiçbir zaman inancını yitirmeyen ve dimdik ayakta duran başta Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk yargısının bu alçakça girişime karşı büyük bir fedakarlık ve dirayet ortaya koyduğunu belirten Gül, mesajında şunları kaydetti: "Yasalar çerçevesinde elindeki bütün yetkileri kullanan savcı ve hakimlerimiz, onlarla birlikte çalışan adli personelimiz o gece adalet, hukuk, meşruiyet adına da destan yazmıştır. Daha sonraki süreçte de ülkemize bu büyük acıyı yaşatanların birçoğu yargılanmış ve hak ettikleri cezayı almıştır. Halen hukuk önünde hesap verenler ve bu suça ortak olanlar da hak ettikleri cezayı alacaklardır. Türk yargısı, gecikmeyen adalet düsturu ile kısa bir süre içerisinde 15 Temmuz davalarını sonuçlandıracak, kılı kırk yaran bir titizlikle hak edenlere hak ettikleri cezayı verecektir. O karanlık gecede tankların önüne korkusuzca dikilerek, ezanını, bayrağını, istiklalini, istikbalini muhafaza ederek bir demokrasi destanı yazan bütün vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz destanının bütün şehit kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz çok büyük ve övülmüş bir mertebeye kavuştular. Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça bu büyük fedakarlığı ve kahramanlığı sergileyen aziz şehitlerimizin isimleri de yaşayacaktır. Gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum."

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN 15 TEMMUZ MESAJI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin halkın direnme hakkı sayesinde başarısızlığa uğradığını söyledi "15 Temmuz Meclis’in hain namlulara direndiği, vatandaşın teröre geçit vermediği bir destandır" dedi. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sehitlerinin demokrasi kahramanları olduğunu belirterek başsağlığı diledi. CHP Lideri FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarıyla 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlandığını söyledi. OHAL sürecini de eleştiren Kılıçdaroğlu, darbe girişimine dair pek çok sorunun yanıt bulmasının engellendiğini belirtti . "Biliyoruz ki tüm gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır" dedi. CHP'Lİ KESİCİ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin Twitter'dan yaptığı 15 Temmuz paylaşımı şu şekilde; "15 Temmuz menfur darbe teşebbüsünü lanetliyorum. Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize ve şehit ailelerimize hayırlı güzel ömürler diliyorum. Allah devletimiz ve milletimizin ilelebet yardımcısıdır."