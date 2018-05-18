Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik iddialarına tepki göstererek, "Türkiye, FETÖ kurucusu ve yöneticisi ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Fetullah Gülen'i ABD’den usulüne uygun talep etmiştir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin, dün bir televizyon kanalında ABD'den arandığını ve kendisine "Türkiye'nin terörist başı Gülen'in iadesi için usulünce başvuruda bulunmadığının" aktarıldığını söylediğini ancak arayanın kim olduğunu paylaşmadığını belirtti.

"Sayın İnce keşke ABD'den arayanın dediğinin doğru mu yalan mı olduğunu tespit için Adalet Bakanlığını arayıp işin aslını, doğrusunu öğrenseydi, kendisini yalancının yalancı şahidi durumuna düşürmezdi." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Belli ki Sayın İnce, ABD'den arayana inanmış ve onun ağzıyla Türkiye'yi suçluyor. İşin aslını ve doğrusunu ben size söyleyeyim Sayın İnce. Sizi ABD’den arayan her kimse, yalan söylüyor. Siz de sorgusuz ABD’den arayan yalancıya inanıp beyanını kamuoyu ile paylaşıyorsunuz, kendinizi yalancıya gönüllü kullandırıyorsunuz, yalancıya yalancı şahitlik yapıyorsunuz. Türkiye'nin terörist başı ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bir numaralı faili Gülen’i iade talebi, ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygundur. Terörist başı Gülen'in iade için geçici tutuklanması ve iade taleplerinde bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur.