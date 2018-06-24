Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu ülkenin düşmanları, 15 Temmuz'da milletimizi ve vatanımızı hedef alan FETÖ'cüler, milletimizin bekasını ve birliğini hedef alan PKK'lılar, PYD'liler, YPG'liler, kaçacak delik arıyor. Çünkü Türkiye düşmedi, Türkiye'yi büyütmekten başka derdi olmayan Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarının sancağı düşmedi. Sizin mührünüz, silahlara galebe çaldı." dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında partililere hitaben yaptığı konuşmada, milletin, bugün sandıkları "patlattığını" söyledi. Partililere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bugün sandıktan 16 yıldır olduğu gibi aşk çıktı. Millet aşkı, millet sevdası çıktı. Sizler yalana prim vermediniz. Büyük ustaya, Reis-i Cumhurunuza, milletin evladına, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Ona kara çalmaya kalkanlara karşı, onları sandığa gömdünüz." diye konuştu. Çavuşoğlu, milletin bugün bir ders verdiğini ve "Yeter söz milletin" dediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Millet, yalana, iftiraya, karalamaya 'dur' dedi. Aziz milletimizin iktidarı sürecek, aziz milletimizin evladı, dünya lideri, mazlum ve mağdurların hamisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hizmetlerine devam edecek. Milletin gözünü kapamaya kimsenin gücü yetmedi, yetemez. Her oyunu bozan basiret sahibi kardeşlerimin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta 'Ak sevda' diyen kıymetli Bursalılar ve bizleri bütün gönlüyle destekleyen, desteklemediği halde bugün sandık başına giderek Türkiye demokrasisinde dünyaya örnek veren değerli Bursalılar, sağ olun, var olun." - "24 Haziran milletin zaferi oldu" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Haziran'daki Bursa ziyaretinde Bursa'nın "sel" olduğunu, Bursalıların da milletin evladına koştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "24 Haziran, milletin zaferi oldu. Rabbime hamdüsenalar olsun. Erdem, irade ve cesaretle Bursa şahlanacak, Türkiye şahlanacak. 24 Haziran coşkusu, dünyaya umut oldu. Yüzünü Anadolu'ya dönmüş, dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin selameti için ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için, ak kadrolar için dua eden samimi gönüllerin umudu dirildi. Rabbime hamdüsenalar olsun. Afganistan'dan Myanmar'a, Kudüs'ten Somali'ye, Gazze'den Bosna'ya, Afrin'den Pakistan'a dünyanın dört bir köşesinde, Türkiye sevgisiyle dolu gönüllere, duaları için, tertemiz gönüllerini bizlere açtıkları için şükranla, minnetle teşekkür ediyoruz. Milletimizin hayır duaları, gönül coğrafyamızın her yerinde aynı samimiyetle Rabbime yönelen kardeşlerimizin duasına karıştı."

Çavuşoğlu, seçim kararı alındığından bu yana milletvekilleri, milletvekili adayları, teşkilat üyeleri, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları ve mahalle yöneticileriyle her anlarını birlikte geçirdiklerini vurgulayarak, onlara teşekkür etti. - "Türkiye'nin daha müreffeh bir hale gelmesi için ahdimiz var" Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yepyeni bir sıçrama yapacağını ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rabbim, ülkemizin geleceğini aydınlık kılsın. Birlik, beraberlik ve dirlik içinde, Türkiye'nin daha müreffeh bir hale gelmesi için ahdimiz var. Ahdimiz olsun ki 'Türkiye, muasır medeniyetlerin üstüne çıkacak' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, bizim namus sözümüzdür. Size hizmetten dönmek yok. Ahdimiz büyük, Türkiye de büyük. Bu ülkenin düşmanları, 15 Temmuz'da milletimizi ve vatanımızı hedef alan FETÖ'cüler, milletimizin bekasını ve birliğini hedef alan PKK'lılar, PYD'liler, YPG'liler, kaçacak delik arıyor. Çünkü Türkiye düşmedi, Türkiye'yi büyütmekten başka derdi olmayan Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarının sancağı düşmedi. Sizin mührünüz, silahlara galebe çaldı. Güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü hükümet, Türkiye'nin yükselişini sürdürecek. Aksi mevzubahis olamaz."

- "Türkiye düşmanları tir tir titriyor" Çavuşoğlu, AK Parti'nin "2023, 2053 ve 2071 sancağının" düşmediğini, yola ve hizmete devam edeceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "24 Haziran, sıradan bir zafer değil. Ülkemiz, yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Siyasi istikrar zemininde, ekonomik istikrar daha da güçlenecek, hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Sizlerin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini açtık. Türkiye güçlendi, Türkiye düşmanları tir tir titriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının liderliğinde, artık daha çabuk karar alacak ve daha hızlı işleyecek bir devlet sistemine geçtik. Artık Cumhur'un başkanı daha hızlı karar alacak. Bürokrasi, devleti esir alamayacak. Millet bürokrasiye değil, bürokrasi millete hizmet edecek. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli hayırlı olsun. Böylece yeni bir şahlanış dönemine girdik ve 'Bismillah' dedik."