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"Sizinle saz çalan adayımız olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: - "Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz, ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan adayımız olacak" - "Hiç kimse HDP'nin barajın altında kalacağı hayaline kapılmasın. Bunu ancak ve ancak rüyalarında görürler"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz, ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan adayımız olacak." dedi.

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında bugün Ağrı'ya gelen Buldan, partisinin İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa katıldı.

Beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek düğün salonuna gelen Buldan, konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin "Türkiye'nin kaderini ve Kürt halkının geleceğini etkileyecek önemli seçim olduğunu" söyledi.

HDP'nin baraj altında bırakılmasının istendiğini ileri süren Buldan, "Hiç kimse HDP'nin barajın altında kalacağı hayaline kapılmasın. Bunu ancak ve ancak rüyalarında görürler. Ağrı'da dört sıfır yapacağız arkadaşlar, size buradan oy verecek hiçbir Ağrılı olmayacak. AKP'den aday adayı olacaklara da sesleniyoruz. Gelin bizden aday adayı olun, gelin başvurularınızı HDP'den yapın." diye konuştu.

- Çözüm Süreci

Çözüm Süreci'nin karanlık güçlerce sabote edildiğini, Ağrı'da ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşananlarla sürecin sona erdiğini ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

"Ceylanpınar'da iki polisi katlettiler ve o iki polisin öldürülmesinden sonra AKP hükümeti barış ve müzakere sürecini bitirdi. Orada HDP olarak barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde büyük çaba sarf edildi. Barış ve müzakere sürecini bitirenler sadece bu süreci bitirmekle kalmadılar, HDP'ye oy verenleri, onun yanında duranları ve onun ismiyle siyaset yapanları cezaevine aldılar."

"İşte bu seçimde onların tüm müdahalelerine rağmen daha güçlü şekilde 200 milletvekili ile parlamentoya gideceğiz." diyen Buldan, "Onlarla orada mücadele edeceğiz. Her gittiğimiz yerde onları tabela partisi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı adayımız sizinle şarkılar söyleyen aday olacak"

Cumhurbaşkanlığı seçimini de önemsediklerini anlatan Buldan, parlamenter sisteme destek verdi.

Buldan, bunun için de seçimde verilecek oyların çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayı Türkiye toplumunun kucaklayacağı bir aday olacak. Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz, ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan adayımız olacak. Eğer Ağrı halkı destek verirse birinci turda bizim adayımız kazanacak. İkinci tura fırsat bile vermeyeceğiz. Birinci turda bu işi bitireceğiz. Milletvekili seçiminde de sizin istediğiniz adaylar olacak."

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24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi Ağrı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan

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