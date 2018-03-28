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Slovakya, Portekiz ve Malta Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 21:42 | Son Güncelleme

Lüksemburg’dan sonra Slovakya, Portekiz ve Malta da Moskova’daki büyükelçisini geri çağırdı.Lüksemburg’un ajan krizi nedeniyle Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırmasının ardından Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu.

Lüksemburg’dan sonra Slovakya, Portekiz ve Malta da Moskova’daki büyükelçisini geri çağırdı.
Lüksemburg’un ajan krizi nedeniyle Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırmasının ardından Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi. Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere’yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.

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