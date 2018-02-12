Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Kosova’da

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi.
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi. Cumhurbaşkanı Pahor, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından Priştine’de devlet töreniyle karşılandı. Ardından iki lider ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin ileri bir seviyeye taşınması ele alındı. Bu ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı kaydedilen görüşmede, Kosova’nın AB perspektifi konusu üzerinde de duruldu.
Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova’nın Avrupa-Atlantik oluşumları ile bütünleşmesi sürecinde kararlı olduğunu belirtti.
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da ülkesinin Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecine tam destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Pahor’un Kosova Meclisine hitaben bir konuşma yapması ve Kosova’da NATO’nun güvenlik gücü KFOR’da görev yapan Slovenya askerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
ABD'den teröre büyük destek!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
'Genç kaynana şehvet uyandırır' demişti! Akıbeti belli oldu
Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti
Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
ODTÜ'de geliştirildi, bilim dünyasında heyecan yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum