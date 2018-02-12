HABER

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Kosova’da

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 20:03 | Son Güncelleme

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi.Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Kosova’da

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi.
Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki günlük resmi ziyaret için Kosova’ya geldi. Cumhurbaşkanı Pahor, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından Priştine’de devlet töreniyle karşılandı. Ardından iki lider ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin ileri bir seviyeye taşınması ele alındı. Bu ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağı kaydedilen görüşmede, Kosova’nın AB perspektifi konusu üzerinde de duruldu.
Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova’nın Avrupa-Atlantik oluşumları ile bütünleşmesi sürecinde kararlı olduğunu belirtti.
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da ülkesinin Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecine tam destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
Pahor’un Kosova Meclisine hitaben bir konuşma yapması ve Kosova’da NATO’nun güvenlik gücü KFOR’da görev yapan Slovenya askerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Fakıbaba: “Vatanımız için canımızı vermeye hazırız”

Bakan Fakıbaba: “Vatanımız için canımızı vermeye hazırız”

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Beştepe'de 

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

ABD Büyükelçiği önünde bulunan caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif

ABD Büyükelçiği önünde bulunan caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.