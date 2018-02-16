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Soçi’de Abhazya ile Rusya arasında enerji zirvesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 22:50 | Son Güncelleme

Abhazya’da yaşanan elektrik yetersizliği üzerine Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Khloponin, Abhazya Başbakanı Beslan Bartsits ile yaptığı görüşme sonrasında Abhazya’ya Rusya tarafından elektrik sağlanabileceğini söyledi.Abhazya ile Gürcistan arasında 1992- 1993 yıllarında yaşanan savaş sırasında zarar gören ve ardından Abhazya’nın maruz kaldığı ekonomik ambargo yüzünden elektrik üretim tesislerinin yenilenememesi nedeniyle Abhazya’da büyük oranda elektrik sorunu yaşanıyordu.

Abhazya’da yaşanan elektrik yetersizliği üzerine Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Khloponin, Abhazya Başbakanı Beslan Bartsits ile yaptığı görüşme sonrasında Abhazya’ya Rusya tarafından elektrik sağlanabileceğini söyledi.
Abhazya ile Gürcistan arasında 1992- 1993 yıllarında yaşanan savaş sırasında zarar gören ve ardından Abhazya’nın maruz kaldığı ekonomik ambargo yüzünden elektrik üretim tesislerinin yenilenememesi nedeniyle Abhazya’da büyük oranda elektrik sorunu yaşanıyordu. Bu sorunun giderilmesi için Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist ile Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Khloponin Soçi’de görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmeye Abhazya Cumhuriyeti Birinci Başkan Yardımcısı Dmitry Şamba, Rusya’nın Kuzey Kafkasya’dan sorumlu bakan yardımcısı İgor Koshin, Rusya’nın Kuzey Kafkasya’dan sorumlu enerji bakan yardımcısı Vyacheslav Kravchenko katıldı.

Enerji sorununa Rusya desteği
Abhazya’ya destek olmak amacıyla Rusya ile Abhazya arasında yapılan ticari ve sosyal destek anlaşmalarının da yapılmasından sonra elektrik sorununun da çözümü için yapılan görüşmelerde, Abhazya’da yıllardır yaşanan elektrik sorunu önemli yer etti. Özellikle kış döneminde Abhazya’nın genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili Abhazya tarafı eylem planını, Rusya tarafına anlatırken, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Khloponin, Abhazya’ya elektrik desteğini verebileceklerini belirtti. Her iki tarafın elektrik sorunu üzerine görüşmelerini derinleştireceği öğrenildi.

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